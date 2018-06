Jiménez gana su primer 'major' en el circuito para veteranos Jiménez suma su primer grande, algo que llevaba persiguiendo cinco años, desde su irrupción en el competido Champions Tour. :: getty El malagueño se quita la espinita de no haber ganado un grande en el circuito regular y vuelve a exhibir su gran estado de forma ALBERTO GÓMEZ Miércoles, 6 junio 2018, 00:20

El tesón de Miguel Ángel Jiménez ha dado sus frutos. El jugador malagueño, con pie y medio en el circuito de veteranos, aunque aún compite en torneos regulares, se ha sacado la espinita de no haber vencido en ningún grande al apuntarse la victoria en el Regions Tradition, uno de los 'majors' del Champions Tour, como se conoce al circuito sénior de golf. En el campo de Greystone, en Alabama, el de Churriana exhibió su calidad para anotar otro hito en el golf nacional; nunca un jugador español había logrado imponerse en un grande de esta categoría. Tras tres rondas prácticamente impecables (64, 69 y 66 golpes) en las que únicamente cometió un 'bogey', Jiménez completó la última jornada con 70 impactos, suficientes para retener el título, uno muy especial en su abultada vitrina.

Sus dos 'birdies' en los hoyos 16 y 18 resultaron decisivos y situaron al español con 16 golpes bajo par. Los estadounidenses Joe Durant, Gene Sauers y Steve Stricker completaron el recorrido con 19 impactos bajo par, tres más que el malagueño, que estalló de alegría cuando obtuvo la victoria. Jiménez sumaba hasta el momento cuatro victorias en el Champions Tour. Ganó en su primera aparición, en el Greater Gwinnett Championship, disputado en abril de 2014; fue octavo en la segunda y en enero de 2015 se impuso en el Mitsubishi Electric Championship. En 2016 ganó en el Mississippi Gulf Resort Classic. En febrero de 2017 estuvo a punto de obtener la cuarta victoria en el Chubb Classic, donde se encontró con un Fred Couples tremendamente inspirado.

El triunfo regresaría en Mississippi, cita en la que superó en un emocionante desempate al estadounidense Gene Sauers. Ahora suma su primer 'major': «Estoy contentísimo, muy feliz por haber ganado en 'Sweet Home Alabama', como dice la canción. ¡Ya era hora! Había estado muy cerca en varias ocasiones y por fin lo he conseguido. Ha sido una semana magnífica y le he pegado a la pelota de escándalo». The Tradition es el primero de los cinco 'majors' del circuito de veteranos, que se completa con el Senior PGA Championship, el US Senior Open, el Senior Players Championship y el Senior British Open.

Con su victoria en el Tradition, Jiménez confirma que está lejos de retirarse; seguirá alternando torneos regulares y para veteranos«Estoy contentísimo, muy feliz por haber ganado en 'Sweet Home Alabama', como dice la canción. ¡Ya era hora!», exclama

El español analizó su última jornada: «He empezado ramplón y ha sido la vuelta más floja, pero Steve Stricker no me ha dado un respiro. Ha jugado muy bien y ha estado bastante apretado. Hizo 'birdies' en los hoyos 13 y 14. En el 15, que yo hice 'bogey', me cogió, pero el 'putt' que metí en el 16 para 'birdie' fue crucial para ponerme otra vez por delante. Él me había metido presión antes y ahí le presioné yo. Así es el golf». El malagueño sabía que una victoria así, tras varios segundos puestos, era cuestión de tiempo: «Desde que llegué al Champions Tour estoy jugando muy bien. He conseguido cinco victorias, pero he tenido muchas oportunidades de ganar. Además, tengo la suerte de seguir disfrutando mucho, que es lo más importante».

El de Churriana mantiene intacta el hambre de triunfos. En marzo pasó por Benidorm para presentar el único torneo sénior del Circuito Europeo que se disputará este año en nuestro país. Será del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Meliá Villaitana Golf de la localidad alicantina y reunirá a más de medio centenar de golfistas de catorce nacionalidades distintas. Aunque mantiene su presencia en los circuitos regulares, Jiménez lleva dos años ampliando de forma paulatina su presencia en los torneos para veteranos. 'El Pisha', que aún da algunos sustos a los jugadores más jóvenes en los campeonatos ordinarios, ha centrado su carrera en el Champions Tour, el circuito para veteranos de la PGA, pero hará una excepción en Benidorm para disputar el Costa Blanca-Benidorm Senior Masters, perteneciente al Circuito Europeo para veteranos.

El malagueño se muestra «encantado» con el formato del Champions Tour, sin corte. Consciente de que una victoria grande en este circuito le abriría las puertas para volver a disputar los 'majors', Jiménez se había fijado como objetivo ganar uno de los torneos grandes en este circuito para veteranos después de haberse quedado con la miel en los labios en dos ocasiones: en el US Open y el Senior Player Championship. Y ya lo ha conseguido. El de Churriana confiesa sentirse «satisfecho» con sus resultados en el Champions Tour: «Aún me siento competitivo». Pese a su incursión en el circuito para veteranos, Jiménez aún despliega su mejor golf en los campeonatos regulares, como demostró en Dubái al firmar una vuelta extraordinaria de 66 golpes: «Estaba compitiendo muy bien. Yo me siento competitivo y sigo pegándole igual de largo, y estoy en las mismas condiciones físicas que años atrás. No he perdido distancia y sigo teniendo ganas, siempre estoy ilusionado con jugar torneos del circuito regular. Evidentemente me centro en el Champions, pero participo en cuatro o cinco torneos profesionales a los que voy con muchas ganas».

Tras más de 30 años en el Circuito Europeo y 700 torneos disputados, 'El Pisha' no renuncia a seguir dando guerra: «Es que el golf es lo que más me gusta y me dí cuenta hace muchos años de que es lo único que sé hacer bien. Además, es mi manera de vivir. Físicamente me sigo cuidando y lo más importante es que me gusta lo que hago».

«Me da igual lo que diga mi DNI, yo me siento joven». Una y otra vez ha repetido Jiménez eso de que la edad está en la cabeza. El 'Pisha' se empeña en demostrarlo además en el deporte de élite. Pese a sus 53 años y su imagen desenfadada y hedonista, mantiene su competitividad en el golf profesional, forjada a base de disciplina y entrenamiento. El año pasado dio un recital en el Hong Kong Open, uno de sus torneos predilectos, firmando la vuelta más baja de la historia del European Tour a su edad. ntregó una tarjeta de 63 golpes. En una curiosa conversación por Twitter con Colin Montgomerie, otra leyenda del golf, el malagueño escribió: «La mejor manera de acabar la temporada. Todavía podemos pegar alguna patada en el culo a los más jóvenes».