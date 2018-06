UN IMPACTO DE 730 MILLONES EN ANDALUCÍA Azahara Muñoz, en el Open de España de 2016. :: sur Miércoles, 6 junio 2018, 00:19

Desde el Circuito Europeo afirman que la Costa del Sol es la zona de Europa continental con mayor concentración de instalaciones y recuerdan que en Andalucía hay más de 43.600 jugadores licenciados. El impacto del golf en la comunidad autónoma está valorado en 730 millones de euros anuales. Además de la Ryder, Andalucía ha acogido veintiuna ediciones del Volvo Masters, once del Open de Andalucía, once del Open de España, tres Volvo World Match Play Championship, tres ediciones del Andalucía Valderrama Masters, tres Copas del Mundo y dos World Golf Championships. Valderrama se convirtió en el primer trazado fuera de Estados Unidos y Reino Unido que albergaba la Ryder. El recorrido andaluz acaparó los titulares de medio mundo durante una semana. En lo deportivo, José María Olazabal recuerda que era la primera vez que jugaba con su amigo Severiano Ballesteros como capitan: «Habíamos formado pareja muchas veces, pero esa vez fue distinto. Seve estaba pendiente de todo, siempre con la ayuda del 'Pisha'», en referencia a Miguel Ángel Jiménez: «Fue muy emotivo. Recuerdo que me desmoroné por la etapa tan dura que llevaba (una enfermedad reumática le impidió andar sin dolor durante meses), me vine abajo y tuve que recomponerme para poder hablar en la rueda de prensa». Aquellos momentos podrían revivirse en cinco años con la presencia de las mejores golfistas del mundo en la Costa del Sol.