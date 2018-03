Huelva, un destino singular que combina deporte y naturaleza El sector turístico de la provincia ha encontrado en el golf uno de los puntos estratégicos para combatir la estacionalidad. :: sur La provincia andaluza apuesta por los segmentos que funcionan en invierno, como el golf, y pone sus ojos en el turismo nórdico ALEJANDRO DÍAZ Miércoles, 7 marzo 2018, 00:18

Huelva es un destino diferente, no solo en Andalucía, sino en toda Europa. Plagada de singularidades, como su clima, sus playas y su conservación del medio, aún tiene una asignatura pendiente respecto al sector turístico. No es otra que su exposición a la estacionalidad. No obstante, gracias a segmentos como el golf, la estacionalidad se está reduciendo y prueba de ello es que cada año se adelanta más la reapertura de los hoteles de la provincia.

Consciente de ello, instituciones y empresarios han decidido apostar fuerte por los segmentos que turísticos que puedan romper definitivamente la estacionalidad del sector, como lo es el golf. Turismo Andaluz y el Patronato de Huelva han preparado un Plan de Acción con diversas líneas de trabajo en este sentido y han acordado la realización de dos torneos de golf para divulgar la oferta de este segmento al mercado Irlandés y al mercado nacional. También está previsto para la julio la promoción y la presentación de los campos de golf y su oferta turística complementaria a los operadores turísticos que trabajan en el mercado danés.

De hecho, Huelva trabaja por incrementar el número de visitantes nacionales sin olvidar la relevancia que adquiere el visitante extranjero. Es por eso que busca en los países nórdicos aumentar su cuota de visitantes a lo largo del año. Para ello está buscando un acuerdo con el aeropuerto de la ciudad lusa de Faro, muy próximo a Huelva y que mantiene conexiones directas con países como Noruega. Se calcula que la puesta en marcha de vuelos a los países nórdicos elevaría entre el 10 y el 12 por ciento los visitantes que llegan para jugar al golf.

Los promotores calculan que la puesta en marcha de vuelos a países nórdicos aumentará un 12 por ciento la llegada de visitantesEl Campo Doñana Golf está ubicado en la localidad de Matalascañas, en las proximidades del Parque Nacional y el océano

Con ese objetivo viajaron a finales del mes pasado hasta Faro una delegación de empresarios del Círculo Empresarial de Turismo junto al presidente de la Diputación y del Patronato Provincial de Turismo, Ignacio Caraballo, que mantuvieron un encuentro con el director de la infraestructura aeroportuaria, Alberto Mota. El objetivo es la puesta en marcha de una línea con los países nórdicos (Noruega y Finlandia, fundamentalmente) que traiga a Huelva más turistas de golf. Esto se traduciría en más de 20.000 viajeros que se sumarían a los cerca de 200.000 que acuden cada temporada a los siete campos de golf que hay en la provincia.

Cuna del golf

Huelva es cuna del primer golf. Mucho tiempo ha pasado desde que los mineros ingleses que trabajaban en las Minas de Riotinto fundaran en la provincia andaluza el campo de golf de Bellavista, nacido en 1916 y pionero en toda la Península. La posibilidad de practicar este apasionante deporte durante cualquier estación del año, y en un enclave único, permitió que el golf en Huelva se desarrollase con extraordinaria rapidez.

Casi cien años más tarde, multitud de campos esperan al viajero en Huelva para ofrecer una gran diversidad de enclaves donde practicar este atractivo deporte, como en la Sierra de Huelva, o bien atravesando toda su costa, en campos tipo 'links' cargados de dunas arenosas naturales, o en medio de una infinidad de pinos donde ellos son los protagonistas del resultado del golpe.

Pisar hectáreas de césped cuidado es una sensación tan especial que solo es comparable con los paseos relajantes que a menudo realiza el visitante, descalzo en las extensas bajamares de las infinitas playas de Huelva. Muchos turistas y aficionados pasean con un palo de golf para practicar el golpe de 'bunker', que es la trampa de arena más temida por los jugadores. Esta bajamar nos ofrece un campo de arena fina prensada donde el fuera de límites son las dunas y el mar, un espacio natural extraordinario en el que pueden realizarse grandes torneos de golf-playa.

El Club de Golf Corta Atalaya, situado al principio de la Sierra de Huelva, goza de una maravillosa vista de la misma y de la Corta Minera de las Minas de Riotinto. Campo de nueve hoyos con tres pares tres, cinco pares cuatro y un par cinco. La mitad del recorrido es bastante llana, no lo son así dos calles que son de pendientes respetables.

Por su parte, El Rompido Golf Club, la más reciente incorporación al golf onubense, se encuentra ubicado junto al bello Paraje Natural de Las Marismas del Río Piedra y Flecha de El Rompido, ofreciendo además a todos sus visitantes unas magníficas vistas del océano Atlántico.

Situado en el término municipal de Ayamonte, Costa Esuri Golf Club H2O está ubicado en un paraje paisajístico privilegiado, junto al Río Guadiana, con una espectacular vista de Portugal y la propia desembocadura del río, rodeado de marismas y lagos naturales. Tiene excelentes comunicaciones con los aeropuertos de Sevilla y Faro, y a solo dos kilómetros de la autovía Sevilla-Portugal.

El Campo de Doñana Golf merece mención aparte: está ubicado en Matalascañas (Huelva), junto al Parque Nacional homónimo, y a escasos metros del océano Atlántico. Los 18 hoyos que conforman el recorrido, fácil de caminar, han sido integrados en el entorno de Doñana de manera sobresaliente. Los nueve primeros hoyos (Recorrido Doñana), además de su gran calidad golfística, son un auténtico paseo por un entorno natural incomparable. Los nueve segundos hoyos (Recorrido Atlántico), ofrecen al jugador la posibilidad de desarrollar toda su creatividad con los palos de golf.

Además, los 18 hoyos del campo de Golf Novo Portil se abren paso en un bosque de pinos mediterráneos en El Portil, localidad marinera con un clima muy benigno. El recorrido es suave, y una cuidada vegetación autóctona flanquea las calles de bermuda a una distancia prudente del juego.

El campo de Isla Canela está situado en las proximidades de Ayamonte, y junto al mar. Presenta un recorrido cómodo de andar, sin que los desniveles, formados por las dunas, sean de consideración. El entorno está dominado por la retama, pero también son abundantes los naranjos, olivos y eucaliptos, a veces estratégicamente situados en las calles para dificultar el juego.

La Monacilla Golf Club se encuentra en el término municipal onubense de Aljaraque, donde encontramos el paraje natural Marismas de Odiel, a cinco minutos de Huelva. La Monacilla Golf Club, ocupando una situación privilegiada, rodeado de zonas verdes, cercano a la desembocadura del río Odiel, es uno de los campos de golf de referencia de Andalucía, proporcionando a los jugadores sensaciones únicas.

La oferta de golf de Huelva no termina aquí. Islantilla Golf Resort ofrece distintos campos para adaptarse a las necesidades de cada viajero. En conjunto, la provincia onubense reúne todos los alicientes para una estancia inolvidable.