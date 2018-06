UN HITO EN EL GOLF ESPAÑOL Miércoles, 6 junio 2018, 00:19

Con su título en el Champions Tour, Jiménez no solo conquista el primer grande de su carrera deportiva, sino que siembra un feliz antecedente en el golf español, que nunca había triunfado tanto en el circuito para veteranos. El malagueño logra lo que no pudieron hacer antes otras leyendas como el recordado Seve Ballesteros, José María Cañizares o el propio José María Olazabal, aunque el golfista vasco está metido en la batalla para conseguirlo algún día. En cualquier caso, el premio de ser el primero ya no se la quita nadie al genial jugador andaluz, que, lejos de competir contra su amigo Olazabal, celebró la victoria con él.