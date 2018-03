El gran tesoro verde de Casares El campo situado en Casares ha recibido numerosas distinciones por haber incorporado hierba bermuda a sus 'greenes'. :: sur Los usuarios del sitio web Leading Courses eligen Finca Cortesín por segundo año consecutivo como mejor resort de Europa ALBERTO GÓMEZ CASARES. Miércoles, 7 marzo 2018, 00:18

Finca Cortesín Hotel, Golf & Spa ha sido nombrado, por segundo año consecutivo, como el mejor resort de golf de Europa por los usuarios del sitio web Leading Courses. Votado por golfistas y visitantes, cada resort fue valorado sobre una puntuación de diez por la calidad de sus instalaciones de hotel y golf. Finca Cortesín logró una calificación promedio de 9,3 y obtener el primer lugar entre 100 campos por delante de algunos de los nombres más destacados del golf europeo como Monte Rei, Trump Turnberry, Costa Navarino o Terre Blanche.

Miguel Girbés, director de golf en Finca Cortesín, ha manifestado el orgullo de la empresa por este reconocimiento y señala que «siempre nos estamos esforzando en el resort para ofrecer a los huéspedes la mejor experiencia posible, como hemos visto con los cambios que hemos realizado recientemente en los 'greens'». El director considera que en este galardón ha pesado el hecho de que Finca Cortesín sea el primer campo en España en presentar todos sus 'greens' con una nueva variedad de hierba bermuda desde el verano pasado.

Por su parte, el director general y cofundador de Leading Courses, Jeroen Korving, explica que «ser reconocido dos años sucesivos como el mejor resort de golf en Europa por la gente que más cuenta, los golfistas, es un logro fantástico y enormemente merecido». La actualización de sus 'greenes' con un nuevo tipo de hierba también le ha valido para ganar el Premio IAGTO de sostenibilidad de 2018 por eficiencia de recursos. Con más de 25.000 campos en 139 países, el sitio web Leading Courses también incluye más de 600.000 hoteles, resorts y villas, además de atender en ocho idiomas, lo que le permite llegar al 96 por ciento de los golfistas europeos en su lengua materna.

Finca Cortesín continúa actualizó y remodeló durante el pasado verano su campo de golf para convertirse en el primer recorrido español que instala hierba de bermuda en todas las superficies del 'green'. Con este proyecto integral, el extraordinario complejo ubicado en Casares se posiciona al nivel de algunos de los trazados más importantes del mundo, al incorporar como novedad esta especie de hierba, un éxito ya en clubes de primer nivel mundial como Sawgrass, Quail Hollow o East Lake Golf Club. En el caso de Finca Cortesín, las últimas distinciones avalan la decisión de la dirección de decantarse por esta hierba. Los plazos de remodelación fueron rápidos, con la apertura del trazado totalmente acondicionado apenas un mes después del inicio de los trabajos. Además de la renovación de sus superficies de 'green', el complejo también ha llevado a cabo un programa integral de mejoramiento del drenaje para reconstruir sus búnkeres usando el sistema conocido 'better billy bunker'.

Torneos profesionales

Mike Lenihan, editor de la revista Golf Management Europe, visitó el campo y aseguró: «He viajado mucho al sur de Europa este año, y tengo que decir que no muchos recorridos en los que he jugado responden a estos altos estándares de calidad. Tuve el privilegio de ser uno de los primeros medios de golf en jugar siguiendo el proyecto de renovación y me encontré con uno 'greenes' fantásticos y rápidos, lo que, dado el hecho de que estaban en obras 72 horas antes de que yo jugase, es bastante notable». Diseñado por Cabell Robinson, Finca Cortesín es un campo de golf par 72 de que acogido numerosos torneos profesionales de alto perfil, incluyendo el Volvo World Match Play Championship en 2009, 2011 y 2012.