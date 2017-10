COSTA DEL GOLF El golf infantil suma apoyos entre campos y clubes Cerca de 2.000 jóvenes participan en el programa de descuentos de la RFGA ALBERTO GÓMEZ MÁLAGA. Viernes, 6 octubre 2017, 01:02

Andalucía hace balance de su programa 'Golf Joven', una iniciativa puesta en marcha este verano y en la que han participado cerca de 2.000 niños. El programa, impulsado por la Real Federación Andaluza (RFGA), ha ofrecido 'greenfees' gratuitos a los menores de trece años acompañados de un adulto y a un precio máximo de 25 euros por 18 hoyos para los jóvenes de entre 14 y 25 años. Decenas de clubes andaluces han abrazado esta propuesta, que desde la Federación califican como «un primer paso» de un plan más ambicioso que busca impulsar el golf entre los más pequeños y la práctica en familia.

El abanderado del programa, Carlos Pitarch, presidente del Comité de Promoción de la Federación Andaluza, destaca «el éxito» de la iniciativa: «Ahora que ha empezado el curso escolar es hora de hacer balance y la verdad es que la acogida que el programa ha tenido ha sido muy buena. Desde la Federación Andaluza no podemos dejar de agradecer a los clubes su compromiso con el golf de base. Éste ha sido sólo el primero de los muchos pasos que queremos dar en este sentido, la puesta en marcha de un proyecto al que queremos dar continuidad, mantener y mejorar en el futuro». El objetivo prioritario del programa es no sólo buscar nuevos jugadores, sino reactivar las 'conciencias' golfísticas de aquellos que por un motivo u otro decidieron aparcar este deporte de sus vidas. «Estamos perdiendo una generación de golf, la comprendida entre los 18 y los 40 años, aproximadamente, que son los jóvenes, que han jugado de niños con sus padres, y que dejan de hacerlo cuando se independizan socialmente, pero no económicamente. A la vuelta de sus estudios, cuando comienzan a tener capacidad económica, están centrados en otras disciplinas deportivas y tardan años en volver a acordarse del golf. No podemos aceptar que el golf sea el deporte de los que ya no valen para otras actividades más intensas, y esto es algo que podremos remediar con un pequeño esfuerzo con los golfistas incluidos en el programa Golf Joven», apunta Pitarch.

Las conclusiones de los campos que se han adscrito también son positivas. Todos coinciden en seguir apostando en esta misma línea, con promociones de este calibre. Así, Eliat Pérez, director de Cabopino, en Málaga, comenta que su club seguirá apoyando «siempre este tipo de iniciativas entre los más pequeños, para quienes desde hace tiempo tenemos promociones especiales». Algunos recorridos han aprovechado incluso para organizar sus propias liguillas entre los más pequeños. Es el caso de Islantilla Golf, en Huelva, que tiene activa una tarifa para niños desde hace varios años para que los menores de 13 años jueguen gratis todo el año y los jóvenes de entre 13 y 18 años pueden acogerse a un precio especial muy reducido, «así que nuestro apoyo al programa se ha basado en ser más flexible con las edades durante la época estival y ha funcionado muy bien», asegura Tino Cordero, su director.