«El golf genera una riqueza muy superior a otros modelos turísticos»

Margarita del Cid Presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ALBERTO GÓMEZ Miércoles, 7 marzo 2018, 00:18

La Costa del Sol es el bastión de la oferta española de golf. Marbella es el municipio líder de la comarca en este segmento, ofertando 15 campos y 243 hoyos, lo que supone más del 20 por ciento del total de la oferta. Mijas, con más del 17 por ciento de los campos, oferta 12 recorridos y 189 hoyos. Estepona y Benahavís son los siguientes municipios con mayor concentración de campos de golf, ocho cada uno, lo que supone el 11,6 por ciento de oferta del destino cada uno de ellos. Estepona cuenta con cinco campos de 18 hoyos y tres de nueve, lo que suma 117 hoyos, que supone el 10,3 por ciento de la oferta. Le siguen Benalmádena y Casares, con una concentración de campos de golf de tres cada uno, lo que supone el cuatro por ciento de oferta del destino cada uno de ellos, mientras que Manilva, Torremolinos y Ojén ofertan un campo por municipio.

Bajo ese contexto de liderazgo, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental desarrolla desde hace años diversas líneas estratégicas para promocionar el segmento, además de trabajar desde Acosol en la implantación de sistemas de riego con agua reciclada. La presidenta de la institución supramunicipal, Margarita del Cid, adelanta que la Mancomunidad mantendrá esta tendencia y seguirá apostando por los torneos profesionales como gran escaparate para el destino.

-¿Cómo valora el impacto del golf en el tejido turístico y económico de la Costa del Sol Occidental?

-Se podría decir con una palabra: esencial. La Costa del Golf presenta el 67 por ciento de los campos de golf de toda Andalucía; más de dos de cada tres campos se encuentran en Costa del Golf, lo que ofrece una gran fortaleza para la mejora de la competitividad del segmento. Y toda esa oferta atrae a un turista muy interesante, un turista de gran gasto, de alto poder adquisitivo. El turismo de golf en la Costa del Sol está liderado Reino Unido, seguido de los países escandinavos, Francia y Alemania. En un segundo rango de importancia nos encontramos a los turistas procedentes de España, Holanda, Portugal e Irlanda. La mayoría de estos turistas se quedan en la Costa del Sol entre cuatro y ocho días; suponiendo cerca de cuatro de cada diez turistas.

-¿Cuáles son las particularidades de estos turistas?

-El turista de golf que visita la Costa del Sol es altamente activo y dinámico. Aparte de jugar al golf, la actividad más señalada por estos turistas es la realización de rutas por lugares históricos y naturales, actividad señalada por más de cuatro de cada diez. Todo esto, en definitiva, genera un movimiento económico, empresarial y laboral que la Costa del Sol necesita para su supervivencia. Es, como dije al principio, esencial.

-¿Cómo está trabajando la Mancomunidad en la promoción del golf como segmento turístico?

-Fundamentalmente nos empeñamos en hacer saber que la mayor parte de los campos de nuestra comarca se riegan con agua reciclada, que el golf no es, como se sostuvo durante un tiempo, una actividad 'depredadora' de un bien de primera necesidad, como es el agua potable. Muy al contrario, consume agua que, de otra forma, se tiraría al mar, y además genera una riqueza económica en el territorio muy superior a otros modelos turísticos y hasta industriales.

-¿En qué situación se encuentra el riego de los campos en los que trabaja Acosol?, ¿cuántos recorridos siguen utilizando agua apta para consumo humano?

-En estos momentos se riegan 46 campos con agua reciclada del total de 60 de la Costa del Sol Occidental.

-¿Existe riesgo a corto plazo de que la sequía sea un riesgo para la supervivencia de los campos?

-A corto plazo no. Además, en estos días ha llovido y se ha aminorado, en cierta medida, el riesgo de sequía, aunque no podemos creer que ya no hay peligro. El agua es un bien escaso y debemos usarla siempre con criterios de moderación y ahorro.

-¿Seguirán apostando por los torneos profesionales como escaparate de la Costa del Sol?

-Pensamos que son muy importantes. El año pasado la Costa del Sol acogió la celebración de varios torneos, como el Andalucía Costa del Sol Match Play 9 o el Open de España femenino, que situaron a nuestra comarca en un lugar privilegiado en el panorama golfístico. Los organizadores de los grandes torneos apuestan cada vez más por la zona para celebrar sus eventos, tanto a nivel nacional como internacional. Contamos con infraestructuras deportivas de calidad gracias a los numerosos clubes que poseen magníficas instalaciones, tenemos una amplia planta hotelera, una estupenda conectividad en el transporte y opciones alternativas de ocio, cultura y gastronomía.

-Entiendo que se mantendrá esa apuesta, entonces.

-En 2018 continuaremos trabajando en esta línea y esperamos volver a acoger grandes citas y torneos de golf, apoyando de manera especial el golf femenino. Hemos acogido el Open femenino dos años consecutivos, el primero en 2016, que se celebró en Aloha, y el pasado 2017 en Guadalmina, ganando ambos torneos Azahara Muñoz. Además, gracias al trabajo entre la Mancomunidad e Iagto (International Association of Golf Tour Operators), traeremos a la Costa del Sol una acción promocional muy novedosa, que la posicionará como destino 'golf-friendly' para mujeres, lo que nos permitirá atraer a un nuevo sector turístico.

-¿Hay alguna nueva línea estratégica para las próximas ferias de turismo, como la ITB?

-La ya explicada, la que refuerza nuestro compromiso con el agua reciclada y con la sostenibilidad. En estos tiempos en que el uso racional de los recursos y el cuidado del medio ambiente preocupan a la mayor parte de la población, es importante comunicar las cosas que se hacen bien.

-¿Cuál es su campo preferido?

-No sería elegante decantarse por ninguno, teniendo en cuenta que la mayoría son magníficos, y eso no lo digo yo, lo dicen los expertos.