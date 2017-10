El golf español busca la cuadratura del círculo en el Andalucía Masters

Alejandro Cañizares, como en casa

Alejandro Cañizares será el único malagueño que participe en el torneo debido a la ausencia de Miguel Ángel Jiménez, que esta semana disputa los ‘play offs’ del PGA Tour Champions, el circuito de veteranos que compagina con los torneos profesionales. ‘Cañi’ conoce bien el campo de Valderrama, donde se entrena cada vez que está en casa, pero prefiere despojarse de cualquier expectativa: «Solo quiero hacerlo lo mejor posible, jugar mi golf. Me encanta este campo y estoy jugando mejor, me siento más confiado. Una semana buena aquí me puede ayudar mucho, y vendrán mis amigos. Quiero disfrutar».