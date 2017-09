COSTA DEL GOLF «El golf en España es, sobre todo, un reclamo turístico» Sergio García será uno de los grandes reclamos en el Andalucía Masters, que se disputará en Valderrama en octubre. :: sur Sergio García. Jugador de golf.El ganador de Augusta, número siete mundial, prepara ya el Andalucía Masters, que se disputará en octubre ALBERTO GÓMEZ Viernes, 8 septiembre 2017, 00:44

El Real Club Valderrama acogerá del 19 al 22 de octubre la tercera edición del Andalucía Masters, última prueba puntuable del Circuito Europeo que se disputará en el continente antes de que el 'tour' viaje a China, Sudáfrica y Dubái. El torneo, que se celebra con el patrocinio de la Junta de Andalucía, contará como anfitrión con el campeón del Masters de Augusta, Sergio García, a través de su Fundación. El jugador castellonense se declara un enamorado de Valderrama: «Es un lugar muy especial, uno de mis campos favoritos, uno de los mejores recorridos del mundo, donde siempre me siento muy a gusto y del que guardo muy buenos recuerdos, especialmente de cuando gané en 2011».

El castellonense está encantado de volver a ejercer de anfitrión en una temporada redonda, en la que ha conseguido su primer grande, el Masters de Augusta, y la victoria en el Omega Dubai Desert Classic. «Me alegré mucho cuando me dijeron que volvíamos a jugar el Andalucía Valderrama Masters y que contaban con mi Fundación. Estoy seguro de que va a ser un gran torneo y, como anfitrión, animo a todos los aficionados a que vengan a disfrutarlo, porque será muy bonito ver a todos los jugadores españoles en un escenario tan especial». García también tiene palabra de elogios para la organización y el mantenimiento del recorrido andaluz: «El campo siempre está en unas condiciones excelentes, con los 'greenes' rápidos, y el mantenimiento es impecable. El año pasado, cuando jugamos el Open de España, notamos mucha diferencia por la poda que hicieron a los alcornoques, que ya no intervienen tanto en juego, sobre todo en los hoyos 8, 13 y 18».

«De Valderrama me gustan todos los hoyos, cada uno tiene su atractivo. Es un campo que exige mucho y no permite un respiro, te hace pensar y mantener la concentración desde que te colocas en el 'tee' del uno. Tienes que poner la bola en el sitio correcto y requiere paciencia, sabes que vas a cometer algún error pero deben ser los mínimos. Creo que todos lo jugamos con mucho respeto», explica el golfista español, que suele dar la talla en el recorrido andaluz, como demuestran los excelentes resultados obtenidos. Fue séptimo en el World Golf Championship American Express de 1999 y quinto al año siguiente; séptimo en el Volvo Masters de 2002 y 2003, donde también fue segundo en tres ediciones consecutivas, del 2004 al 2006, trigésimo cuarto en 2007 y cuarto en 2008; undécimo en la edición inaugural del Andalucía Masters en 2010, ganador en 2011 y tercero en el Open de España 2016.

SUS FRASES «Valderrama es un lugar muy especial, uno de mis campos favoritos. Siempre me siento muy a gusto» «El año pasado, en el Open de España, volví a darme otra oportunidad de ganar. No lo conseguí, pero lo di todo» «Me siento muy orgulloso al ver los carteles de mi Fundación por los campos. Es un proyecto entrañable» «Si mi victoria en Augusta no ayuda al desarrollo del golf en España, no sé qué más hay que hacer»

«El año pasado, en el Open de España, volví a darme otra oportunidad de ganar y, aunque no lo conseguí, me fui tranquilo y con muy buenas sensaciones porque lo intenté hasta el final. Lo di todo», recuerda. La Fundación Sergio García logró recaudar 65.480 euros para la Asociación Española contra el Cáncer durante el torneo: «Me sentí muy orgulloso al ver los carteles de mi Fundación por el campo. Vino bastante público y tuvimos muchas visitas en nuestro stand; tengo que dar las gracias a todos, el dinero que recaudamos se dedicó al alquiler de pisos para familiares de enfermos de cáncer que reciben tratamiento lejos de sus hogares y que quieren acompañarles en unas circunstancias tan complicadas».

Sergio García constituyó su Fundación en 2002 con el apoyo de su familia y un objetivo claro: contribuir a la integración social de menores y jóvenes económicamente desfavorecidos a través de prestaciones de asistencia social y la práctica del deporte como actividad de tiempo libre. Desde entonces, colabora habitualmente o de manera puntual con varias iniciativas y organizaciones de ayuda a personas con necesidades especiales. En 2003 introdujo el Golf Adaptado en España junto con la Fundación Deporte y Desafío y en colaboración con la Real Federación Española de Golf y las federaciones autonómicas, con el fin de acercar este deporte a personas con discapacidad física e intelectual para lograr a la vez su integración en la sociedad.

Reclamo turístico

Sobre si su victoria en Augusta ayudará al desarrollo del golf en España, García se muestra esperanzado: «Si esto no ayuda, no sé qué hay que hacer. Sabemos que el golf en España es, entre otras cosas y sobre todo, un gran reclamo turístico y hay que seguir luchando porque cada vez hay más competencia de otros países. Ojalá que los políticos ayuden y la Federación ayude también». El torneo andaluz será el único que se juegue en suelo español dentro del Circuito Europeo tras la cancelación este año del Open de España: «Es desafortunado que este año no se juegue. Nosotros seguimos apoyando y lo vamos a hacer con el Andalucía Valderrama Masters, pero es un tema que le compete a la Federación, que es la propietaria del Open».