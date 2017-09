COSTA DEL GOLF Estados Unidos supera a Europa por cinco puntos y retiene la Solheim Las jugadoras estadounidenses celebran su triunfo sobre Europa, el segundo consecutivo y el décimo en total frente a cinco victorias europeas. :: tristan jones El combinado americano suma su décimo triunfo en las diez ediciones disputadas hasta ahora de la versión femenina de la Ryder Cup ALBERTO GÓMEZ Viernes, 8 septiembre 2017, 00:44

Estados Unidos ha vuelto a retener la Solheim Cup, versión femenina de la Ryder Cup que enfrenta cada dos años a las mejores jugadoras estadounidenses contra el equipo europeo. El conjunto local en Des Moines superó finalmente a Europa por cinco puntos (16,5-11,5) al mantener su ventaja en los 12 partidos individuales. La española Carlota Ciganda ganó el suyo a Brittany Lincicome (4 y 3). Las jugadoras europeas estaban obligadas a una hazaña si querían recuperar la Solheim Cup en la última jornada porque empezaron cinco puntos abajo (10,5-5,5), a la postre la misma diferencia final al sumar ambos equipos seis puntos en los 12 duelos individuales. Lizette Salas dio a Estados Unidos el punto que sentenció el título al vencer a la inglesa Jodi Ewart Shadoff por uno arriba. La Solheim Cup fue creada en 1990 y Estados Unidos domina el palmarés con diez títulos por cinco de Europa.

La segunda jornada de la decimoquinta edición de la Solheim siguió con el dominio de Estados Unidos frente a Europa, especialmente en la modalidad de 'fourball'. Como sucedió en la primera jornada, después de una sesión de la mañana igualada con la competición de la modalidad 'foursomes', que dejó un empate a 2-2 en los partidos, en la sesión de tarde, cuando se jugó el 'fourball', Estados Unidos volvió a dominar con marcador final de 3-1 a su favor. El torneo bienal, que esta vez se disputaba en el Golf and Country Club de Des Moines, concluyó con los 12 partidos de individuales programados.

Cristie Kerr estableció una nueva marca de puntos dentro del equipo al llegar a los 20 conseguidos desde que participa en la Copa Solheim, incluidos los dos que aportó con Lexi Thompson de compañera en la jornada del sábado. La anterior marca de más puntos estaba en poder de Juli Inkster que es la actual entrenadora del equipo americano. Kerr y Thompson superaron a la inglesa Jodi Ewart Shadoff y a la alemana Caroline Masson 5 y 3 por la mañana, y por la tarde vencieron a la inglesa Georgia Hall y a la escocesa Catriona Matthew por 4 y 2. Otras victorias estadounidenses en la modalidad de 'fourball' que se disputó por la tarde fueron las de Brittany Lincicome y Brittany Lang, que ganaron a la española Carlota Ciganda y a la inglesa Mel Reid 2 arriba.

Paula Creamer y Austin Ernst se impusieron a la francesa Karine Icher y a la sueca Madalene Sagstrom 2 y 1. Shadoff y la sueca Anna Nordqvist batieron a la hispana Lizette Salas y a Angel Yin 4 y 2 para ser el único punto que ganó el equipo de Europa en la sesión de la tarde de 'fourball'. Creamer y Ernst también habían ganado por la mañana en la modalidad de 'foursomes' al enfrentarse con Reid y la danesa Emily Pedersen 5 y 3. Europa consiguió los triunfos de la mañana por mediación de Nordqvist y Hall, que vencieron a Stacy Lewis y la latina Gerina Piller 2 y 1, mientras que Matthew e Icher se impusieron a Michelle Wie y Danielle Kang 2 y 1. En el apartado individual, Lincicome comenzó su ronda con seis 'birdies' consecutivos y Lang hizo un 'eagle' en el hoyo 7 con un golpe de 83 metros. Las golfistas europeas estuvieron cerca de empatar el partido al colocarse un golpe por detrás, pero Lang colocó la pelota a centímetros del hoyo 18 para asegurar el punto.

Azahara Muñoz no estuvo finalmente en la Solheim después de no ser seleccionada por la capitana europea, Annika Sorenstam, para participar en Iowa. Sorenstam optó por dar más valor al rendimiento de la presente temporada antes que a la trayectoria de una golfista consolidada como la malagueña. Así, las elecciones de Sorenstam fueron Anna Nordqvist (tuvo que ser elegida al no haber jugado el mínimo de torneos en Europa), Caroline Masson, que hizo dos semanas muy buenas en Escocia, la joven y prometedora danesa Emily Pedersen y la sueca Madelene Sagstrom, sin duda la gran apuesta personal de Sorenstam. «No puedo estar enfadada ni nada parecido. Obviamente no estoy teniendo el año que debía haber tenido, aunque me da mucha pena porque es un torneo que me encanta», publicó Muñoz en su blog del portal especializado TenGolf.