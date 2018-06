«La escuela municipal de golf de Benahavís es todo un éxito» María Ángeles Mena es concejala de Turismo de Benahavís. :: sur María Ángeles Mena Concejala de Turismo de Benahavís.La localidad malagueña cuenta con una decena de campos ALBERTO GÓMEZ Miércoles, 6 junio 2018, 00:20

Flanqueada por Marbella y Estepona, Benahavís es uno de los municipios con más campos de golf de España, una fortaleza que han convertido en reclamo turístico. La oferta de la localidad costasoleña se completa con su gastronomía, su naturaleza y un envidiable patrimonio histórico. Benahavís mezcla el tipismo de los tradicionales pueblos blancos de la provincia de Málaga con la modernidad de unas infraestructuras turísticas propias del siglo XXI. Además de reunir una decena de campos de golf, el municipio dispone de diversos recursos para la práctica de deportes de aventura en un hermoso entorno espectacular. La concejala de Turismo y Promoción, que también lleva las áreas de Educación y Cultura, Innovación y Nuevas Tecnologías y Comunicación y Protocolo, María Ángeles Mena, asegura que el golf «es uno de los pilares fundamentales de nuestra oferta turística, aunque no el único, ya que tenemos también una gran oferta gastronómica y de naturaleza, sin olvidarnos tampoco de nuestra oferta cultural».

En Benahavís pueden encontrarse hasta diez campos de golf: los tres de Villa Padierna (Flamingos, Tramores y Alferini), los dos de la urbanización La Zagaleta (La Zagaleta y Los Barrancos), uno de los dos de Atalaya Golf Club (el New Course; el Old Course está en el término municipal de Estepona), La Quinta, Los Arqueros, Marbella Club Golf Resort y El Higueral. En total, 180 hoyos para disfrute de los amantes del golf.

-¿Qué tipo de turismo atrae a Benahavís su oferta de golf?

-Afortunadamente atrae a un segmento muy heterogéneo, desde turismo nacional a turismo internacional; residentes y no residentes en la zona, y cada vez abarcando un tramo de edad más amplio. Tenemos turistas que vienen exclusivamente a jugar a cualquiera de nuestros campos y turistas residenciales que han decidido comprarse una segunda vivienda en alguna de las urbanizaciones adyacentes a los campos de golf y pasan aquí prácticamente la mitad del año o se establecen ya aquí de forma definitiva cuando se jubilan.

-¿Cómo valora el impacto de este deporte en el tejido turístico y económico de la provincia de Málaga y de Benahavís en particular?

-El golf siempre ha sido uno de los reclamos de la provincia, y para nosotros es uno de los pilares de nuestra oferta turística. No sólo recibimos turistas específicos de este sector, sino que, como le decía antes, cada vez es mayor el número de visitantes que deciden tener una segunda residencia aquí para poder disfrutar de este deporte todo el año.

-¿Cómo está trabajando el Ayuntamiento en la promoción del golf como segmento turístico?

-Tenemos una estrategia de promoción conjunta con el resto de nuestra oferta; Benahavís es golf, pero también gastronomía, naturaleza, cultura y muchos otros reclamos.

-Haga un balance sobre la escuela municipal de golf.

-La escuela es un éxito. Fomenta la afición al deporte, y además es la cantera de grandes jugadores ya. Un ejemplo es Julia López. Estamos muy orgullosos de todos los que están en ella, al igual que de su profesor, Manuel Araujo, que realiza un trabajo excelente que reivindicamos. Son muchos los niños de Benahavís que han aprendido y siguen aprendiendo a jugar al golf gracias a la escuela, y hay también muchos que destacan por sus buenos resultados en las competiciones. Las clases de golf están incluidas en las actividades deportivas y culturales quem con la Tarjeta del Ciudadano, podemos disfrutar a precios asequibles.

-¿Cree que existe riesgo a corto plazo de que la sequía sea un riesgo para la supervivencia de los campos?

-A corto plazo no. Además, los campos se riegan con agua no potable. Pero aprovecho esta pregunta para lanzar un mensaje de concienciación; todos debemos ser responsables con el consumo del agua.

-¿Hay alguna nueva línea estratégica para las próximas ferias de turismo y citas promocionales?

-Queremos consolidar la marca Benahavís, y que seamos conocidos por la calidad de todo lo que ofrecemos al visitante. Somos conocidos como «el rincón gastronómico de la Costa del Sol». Tenemos muchísimos restaurantes, no sólo en el casco urbano sino en todo el término municipal, y es algo que se remonta a los años 70, cuando la gente venía aquí por la tradicional gastronomía de montaña y empezaron a abrirse un restaurante tras otro. La característica fundamental es que todos tienen una buenísima calidad y una oferta gastronómica muy variada.

-¿Qué importancia tienen los torneos 'amateurs' como dinamizadores de los clubes?

-Es fundamental que se organicen torneos que atraigan visitantes de todos los niveles.

-¿Cuál es su campo preferido?

-Todos tienen algo especial que lo diferencia de los demás, pero todos comparten algo: la calidad.

-A nivel personal, ¿es usted jugadora o aficionada?

-He trabajado siempre en un campo de golf y lo he intentado algunas veces, pero debo confesar que no es mi deporte... En cambio, mi hijo sí está comenzando a practicarlo.

-¿Qué ruta diseñaría para un aficionado al golf que llega a Benahavís a practicar deporte pero también a disfrutar del ocio, la gastronomía y otros reclamos?

-Unos hoyos por la mañana, unas tapas al mediodía, caminar por algunos de nuestros senderos y terminar el día paseando por el pueblo y cenando en cualquiera de nuestros restaurantes.

-El turismo de naturaleza es otro de los atractivos del municipio. ¿Qué ofrece Benahavís?

-Al igual que ocurre con el golf y con la gastronomía, en el turismo de naturaleza la oferta es muy amplia. Tenemos muchísimos senderos señalizados y se están señalizando más para poder disfrutar plenamente de la naturaleza. Estamos a sólo siete kilómetros de la Costa, apenas unos minutos desde la autovía A-7.