DeChambeau, un jugador atípico DeChambeau conquistó su primer título como golfista profesional el pasado mes de julio. Estudiante de Física, el joven estadounidense conquista su primer título profesional

El joven estadounidense Bryson DeChambeau se proclamó campeón del John Deere Classic de golf, el primer torneo que gana en el circuito de la PGA, al superar por un golpe a su compatriota Patrick Rodgers, que había sido el líder durante las tres jornadas anteriores. DeChambeau, de 23 años, que llegó al torneo como número 136 en la clasificación mundial, completó el torneo con 266 golpes (-18) después de entregar en su último recorrido una tarjeta de 65(-6) tras conseguir siete 'birdies' y un 'bogey'.

El nuevo campeón, que se llevó un premio en metálico de 1.008.000 dólares y 500 puntos para la clasificación mundial, había conseguido solo hasta ahora un 'top ten' en los 26 torneos que disputó como profesional con una ganancias de 614.966 dólares.

DeChambeau, nacido en Modesto, California, el 16 de septiembre de 1993 y estudiante de Física en la Southern Methodist University, es un revolucionario, un desafío a una buena parte de las leyes de la física aplicadas hasta la fecha al golf. Su presencia no pasa desapercibida en el campo de prácticas. Cuando no es su gorra, a imagen y semejanza de la que llevaba Ben Hogan en los años 40 y 50, es el ruido que desprenden los cañonazos de su 'drive'.

DeChambeau también logró la clasificación para disputar el Abierto Británico, donde tuvo una actuación discreta

Jugador atípico y eterna joven promesa: en 2015 se convirtió en el quinto jugador de la historia en ganar el mismo año el US Amateur y la Final Universitaria de Estados Unidos. Ya ha jugado un US Open, donde no pasó el corte, y terminó segundo en el Open de Australia esa misma temporada. Con esta victoria, el jugador demuestra que es capaz de todo. Además del premio en metálico y los puntos, DeChambeau también logró la clasificación para disputar el British Open y se convirtió en el tercer jugador en cinco años que ganó el John Deere Classic, primer título de su carrera profesional.

Rodgers, derrotado

El gran derrotado fue Rodgers, de 25 años, que aunque mantuvo el liderato al concluir la tercera jornada, en la última volvió a estar inconsistente en los golpes y su tarjeta de 70 (-1) que entregó al concluir el recorrido no fue suficiente para asegurarse lo que hubiese sido también su primer título como profesional.

Rodgers hizo cinco 'birdies', pero también tuvo cuatro bogeys, incluido el que cometió en el decimoséptimo hoyo, que le costó no ir al desempate con DeChambeau, mientras que en último se quedó con el par para concluir el torneo con 267 golpes (-17). Los también estadounidenses Wesley Bryan y Steve Stricker fueron los que completaron el mejor recorrido de la última jornada al entregar sendas tarjetas con 64 golpes (-7) que les permitió entrar en la lucha por el título que al final se llevó DeChambea.

Bryan concluyó el torneo en el tercer lugar, empatado con Rick Lamb, ambos con 268 golpes (-16), mientras que Stricker con 269 (-15) encabezó una lista de cinco golfistas, todos estadounidenses que ocuparon los 'top ten' del torneo que repartió 5,6 millones de dólares.