LOS CONCEPTOS MEJOR VALORADOS POR LOS TURISTAS

Viernes, 8 septiembre 2017

La infraestructura para la práctica de golf y la atención y el trato recibidos son los dos conceptos mejor valorados por los turistas que viajan a Andalucía. En una escala hecha pública por la Junta, los visitantes otorgaban 8,6 puntos a los campos de golf, por encima del patrimonio cultural, con 8,5 puntos. Las ocho provincias andaluzas reciben cada año a medio millón de turistas atraídos por su oferta golfística, con cerca de un centenar de recorridos, casi la mitad de ellos en la Costa del Sol. El impacto de este tipo de visitas resulta de especial interés para cualquier destino por su tiempo de estancia y su gasto diario, superiores a la media. No obstante, el 69 por ciento de estos turistas aseguran no tener un motivo secundario para visitar Andalucía más allá de la práctica del golf, si bien su desembolso ronda los 88 euros diarios, treinta euros por encima de la media de gasto por persona y día. La nacionalidad más predominante entre los turistas de golf que vienen a Andalucía es la británica; cuatro de cada diez visitantes procede de Reino Unido. Le siguen, aunque a gran distancia, españoles y alemanes, que captan el catorce y el once por ciento del total, respectivamente. La estancia media de los visitantes de golf es de 11,9 días, frente a los 8,8 días del cómputo general, datos que afianzan su posición como «visitantes de calidad». El consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, incide en la importancia del segmento por su capacidad de desestacionalización.