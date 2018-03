Tenemos unos campos extraordinarios que no sabemos valorar Miércoles, 7 marzo 2018, 00:17

Tenemos campos preciosos, pero eso es algo que solo podemos saber cuando viajamos. Yo he ido a varios países europeos para jugar y puedo decir que no conozco ninguna zona con tantos buenos campos como la Costa del Sol, por eso me alegro tanto por el premio a Finca Cortesín, aunque hay muchos más recorridos que merece la pena disfrutar.

JUAN CARLOS PÉREZ (MÁLAGA)