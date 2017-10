«El campo exige mucho y puede darte un bofetón» Domingo, 22 octubre 2017, 01:05

Pese a salir como líder en solitario hoy, Sergio García no quiere cargar con más presión de la necesaria: «Sería increíble conseguir otra victoria en España, pero aún queda un día muy largo, no podemos precipitarnos. Espero descansar bien, estar listo para mañana y a ver qué pasa». El de Borriol conoce los vericuetos de Valderrama, un campo «que exige mucho y cuando crees que lo tienes controlado te pega un bofetón». Consciente de que la distancia con los siguientes clasificados es mínima, García vaticina una última ronda apretada: «Tal como está el campo se puede sacar un buen resultado, pero todo tiene que salirte bien. Hay que estar fino en todo momento, si fallas un par de golpes has de tener suerte y encontrar un hueco o un buen 'lie' en el 'rough'. No es fácil». El ganador de Augusta sabe que la clave para mantener la primera posición de la tabla estará en tener «mucha paciencia y esperar que salga todo bien».