EL CAMINO A SEGUIR

El golf español rebosa salud tras el Masters de Sergio García, capaz por fin de tumbar sus propios fantasmas y levantar el primer grande de su carrera. Al excelente estado de forma de 'El Niño' se suma irrupción de Jon Rahm, con dos títulos en los circuitos Americano y Europeo en su primer año como profesional, y el renacimiento de Rafael Cabrera-Bello, uno de los jugadores de mayor pegada y ganador el mes pasado del Open de Escocia. También Carlota Ciganda, quinta en el US Open y clasificada para la Solheim Cup, y Azahara Muñoz, que trata de recuperar su mejor versión y el próximo mes defenderá título como campeona de España, contribuyen al resurgimiento del golf español. García y Rahm ocupan la quinta y la séptima plaza de la clasificación mundial, todo un hito que no se producía desde que en los años noventa Severiano Ballesteros y José María Olazabal compartieron hueco en el 'top 10'. Este escenario brillante contrasta con la anulación del Open de España masculino, que no se celebrará este año y deja el Andalucía Masters como único torneo del Circuito Europeo disputado en suelo español. Sí se jugará el Open de España femenino, en este caso en Guadalmina. La ausencia de inversores públicos y privados continúa, inexplicablemente, poniendo baches a un deporte que arrastra desde hace demasiado tiempo ya la etiqueta de caro y elitista, y al que la crisis fulminó por su relación con el sector de la construcción, cuando en realidad tiene mucho más que ver con el sector turístico, pese a que el IVA impuesto por el Gobierno central no lo reconozca. El golf es la tercera disciplina con más federados, con 273.527, solo por detrás del fútbol y el baloncesto, pero el número de licencias de golf no para de caer desde 2010, año en el que alcanzó su pico con 338.588. «Sufrimos mucho con la crisis. Ahora intentamos que la gente se anime a jugar. El golf es salud, crea puestos de trabajo y favorece la economía», afirma Gonzaga Escauriaza, presidente de la Federación Española de Golf desde 2008. Por suerte, en la Costa del Sol el horizonte es mucho más alentador que en el resto del país. El impacto de este deporte en el entorno es de 1.410 millones de euros, con una producción directa de 760 millones e indirecta de 650 millones y un gasto medio por viaje que supera los 1.800 euros, siendo la estancia media de 12,31 días. El gasto medio diario de este viajero es de 148,46 euros. Unas cifras de récord. Ese es el camino a seguir.