Azahara Muñoz firma la segunda mejor ronda de su vida en el Open de España

La malagueña entrega una tarjeta de ocho bajo par, récord en Guadalmina, y encara el fin de semana desde el segundo puesto de la tabla, a un solo golpe del liderato

Viernes, 22 septiembre 2017

Jugar en casa comienza a convertirse en un talismán para Azahara Muñoz. La golfista malagueña ha completado la segunda mejor ronda de su vida en el Open de España, que se disputa hasta el domingo en el recorrido marbellí de Guadalmina. Muñoz ha entregado una extraordinaria tarjeta de 64 golpes, ocho bajo par, para anotarse el récord del campo tras sumar ‘birdies’ como un torbellino, hasta cinco consecutivos, y no cometer ningún ‘bogey’. Con este resultado, doblemente meritorio porque llegaba al Open después de una temporada irregular, con la confianza mermada al no cuajar los cambios introducidos en su juego, la golfista marbellí recupera sensaciones y se postula como candidata a levantar el trofeo que ya conquistó el año pasado en Aloha.

Muñoz, que no terminaba una ronda así desde el Canadian Pacific de 2014, cuando hizo nueve bajo par, es segunda en la tabla provisional, solo por detrás de la prometedora Georgia Hall, que ha firmado una vuelta de cinco bajo par que, sumado al siete bajo par de la primera jornada, la mantiene en cabeza del torneo. La siguen de cerca Muñoz y Carlota Ciganda, ambas a un solo impacto de la inglesa. Ciganda, la española mejor situada en la clasificación mundial, donde ocupa un puesto entre las veinticinco primeras, ha completado una ronda espléndida, con tres ‘birdies’, un ‘eagle’ y ningún ‘bogey’.

El torneo entra en su recta final con las dos mejores jugadoras españolas, Ciganda y Muñoz, en disposición de pelear por el título, la situación soñada por los aficionados y la organización. La gran sorpresa de la primera jornada, Natalia Escuriola, se ha descolgado del liderato al entregar una tarjeta de 73 golpes, uno sobre par, aunque el colchón conquistado en la ronda inaugural le permite salir al campo el fin de semana con opciones de victoria.

Entre las inmediatas perseguidoras de Muñoz y Ciganda figuran la sudafricana Lee-Anne Pace, con -10, y la francesa Valentine Derrey, con -8. La italiana Diana Luna, que compartió primer puesto tras la jornada de ayer con Escuriola y Hall, ha corrido la misma suerte que la jugadora castellonense y ha entregado un discreto +1 que la baja hasta la séptima posición. Otra de las grandes favoritas, Suzann Pettersen, ganadora de dos 'majors', se ha visto superada por el campo y también ha acabado con uno sobre par para un total de -5.

Muñoz comparecía pletórica ante los medios de comunicación tras finalizar su vuelta: «Estoy muy contenta. He sido muy paciente y eso me ha dado confianza. Me he mantenido tranquila, sin acelerarme». La jugadora marbellí desconocía que había firmado el récord del recorrido de Guadalmina Sur, donde entrenó hasta los catorce años: «Estoy muy orgullosa. Espero que no me quiten el récord, ¡que es mi campo!». Muñoz, que salió al campo a primera hora, percibió la diferencia con la primera jornada, cuando le tocó empezar por la tarde: «Los ‘greenes’ están muy blanditos y por la tarde están pisados y cuesta más meter ‘putts’».

El Open de España, perteneciente al Circuito Europeo, vuelve a disputarse por segundo año consecutivo en la provincia de Málaga tras el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía, la Diputación y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental con la Real Federación Española de Golf (RFEG).