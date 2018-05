Azahara Muñoz colidera el Kingsmill Championship

Azahara Muñoz vive unos meses de ciertas dudas como consecuencia de la enfermedad de Hashimoto (vinculada al tiroides), pero en lo deportivo no se está resintiendo. Su participación en los torneos está siendo sensiblemente mejor al pasado curso. De hecho, ahora colidera el Kingsmill Championship Presented by Geico, que se disputa en Williamsburg (Virginia, EE.UU.), igualado con otras cuatro jugadoras: las norteamericanas Jessica Korda, Annie Park y Jaye Marie Green, y la surcoreana In Gee Chun.

Las cinco acabaron la primera jornada con una tarjeta de 65 golpes, seis bajo el par del campo, en esta cita del LPGA Tour (el circuito norteamericano, el más importante a nivel femenino, el que ofrece más ganancias). Azahara Muñoz tiene tres recorridos más al campo para optar a la corona, algo siempre complicado en este deporte.