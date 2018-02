Alejandro Cañizares pierde la tarjeta europea

La cruz de la participación española en Dubái fue Alejandro Cañizares, que no ha podido mantener los derechos de juego completos en el Circuito Europeo, una vez vencido su plazo de exención medica de tres torneos. El malagueño necesitaba al menos un quinto puesto empatado con un solo jugador para sumar la cantidad necesaria (algo más de 106.000 euros entre los tres torneos; algo menos de 95.000 en Dubái), y aunque remó hasta el último momento, no pudo superar el listón. 'Cañi' se quedó a solo tres golpes del objetivo después de firmar una tarjeta de 69 impactos. El malagueño era un fijo en el European Tour desde que irrumpiera como profesional en el verano de 2006, momento en el que además conseguía la primera de sus dos victorias en el circuito (Rusia y Marruecos). Desde entonces ha encadenado once temporadas consecutivas con la tarjeta en el bolsillo, la que ahora ha perdido. No obstante, el dinero que ha sumado en Hong Kong, Abu Dhabi y Dubái ya le cuenta para la temporada 2018, en la que jugará todo lo que pueda a través de invitaciones.

Cañizares tenía tres torneos de la presente temporada para lograr el dinero suficiente que hizo falta el año pasado para mantener la tarjeta. Hechas las cuentas, el malagueño necesitaba sumar algo más de cien mil euros en esta tres oportunidades. Una ya se fue al limbo tras jugar el Hong Kong Open en diciembre, cuando se quedó fuera del corte por un golpe haciendo 'bogey' en el último hoyo, así que este año tenía por delante sólo dos oportunidades para sumar esos 100.000 euros. La primera bala la gastó en el Abu Dhabi HSBC Championship, donde el jugador andaluz disputaba el primer gran torneo del año en el Circuito Europeo. Necesitaba acabar como mínimo cuarto en solitario, pero no lo consiguió. Tampoco en Dubái logró un 'top 5', de modo que el malagueño tendrá que seguir luchando lo que resta de temporada para recuperar una tarjeta que le garantizaba su entrada en los torneos del Circuito Europeo.