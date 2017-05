El francés Riu, líder en el torneo del Challenge Tour tras una gran jornada de Pablo Martín

Líder con un -10 como una casa, con 10 &lsquobirdies&rsquo por ningún &lsquobogey&rsquo y sin haberse entrenado antes el campo. Es la historia del francés Victor Riu, que manda en el Andalucía Costa del Sol Match Play 9, prueba del Challenge Tour, que arrancó ayer en La Cala Resort. El segundo era el inglés Charlie Ford, con -8, y el alemán Julian Kunzenbacher, tercero con -6. Pero el día estuvo cargado de emociones y buen golf. Y fue un golfista malagueño, Pablo Martín Benavides, el que dio la campanada.

Martín fue el mejor español clasificado, con -4, tras una jornada que no olvidará fácilmente. Y por muchas razones: por haber jugado unos segundos nueve hoyos impecables (posiblemente los mejores de su vida con 7 &lsquobirdies&rsquo, según contaba él mismo), por haberse quitado de encima un peso enorme y por haber jugado el golf que él debe hacer.

El malagueño empezó la jornada con unos primeros nueve hoyos correctos, salvo un triple &lsquobogey&rsquo en el que no faltó la mala suerte en el par 4 del 6. «En ese momento ya empecé a dudar, a machacarme y pensar cosas del tipo &lsquo¿Qué hago yo aquí?&rsquo y comeduras de coco que vienen por la falta de confianza que tengo. A eso unimos que hace mucho que no compito y que no tengo rodaje, y es duro», comentó. Pero, aunque ese triple manchaba una tarjeta de pares, su juego estaba fluyendo y los &lsquobirdies&rsquo, que se habían hecho esperar, llegaron. &lsquoBirdies&rsquo al 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 para colocarse -4 y cargarse de confianza para hoy. «Esto me da un buen empujón. A ver si consigo hacer una buena vuelta mañana y meterme en el &lsquomatch play&rsquo, porque ahí sí que puede pasar cualquier cosa», añadió.

En cuanto al resto de españoles, Emilio Cuartero acabó con -3. Le siguen de cerca el granadino Scott Fernández, Santiago Tarrio, Juan Sarasti y Carlos del Moral, con -2. Con -1 concluyeron Toni Ferrer y Jordi García Pinto.