Ana Peláez brilla en Estados Unidos

La golfista malagueña Ana Peláez está completando una temporada para enmarcar en su primer año como jugadora universitaria en Estados Unidos, donde se ha proclamado vencedora por equipos e individual de los regionales de su conferencia (Southeastern Conference). La jugadora de South Carolina buscará a partir de esta semana poner el broche de oro a su gran campaña con el título más importante de la competición universitaria norteamericana, el de la NCAA. Para ello, la malagueña y sus compañeras deberán imponerse, a partir del próximo viernes en Illinois, a los 24 mejores conjuntos del país.

Peláez está muy ilusionada ante este reto y se muestra confiada en las opciones de su equipo cara a la gran cita: «Nos hemos entrenado mejor que nunca, así que lo único que nos queda es demostrar que somos capaces de ganar este título». Una gesta jamás conseguida por las ‘gamecocks’ (nombre con el que se designa a los conjuntos de South Carolina) en los más de 200 años de historia que contemplan a su universidad.

Tercera victoria consecutiva

Esta es la tercera temporada consecutiva que South Carolina se hace con el cetro de campeón regional, lo que le otorga la posibilidad de disputar los nacionales. A ello hay que añadir que Peláez, a pesar de ser ‘freshman’ (jugadora de primer año), ha conseguido alzarse con el título de campeona absoluta, un logro que sólo está al alcance de unos pocos elegidos. «Se podía esperar que me proclamase vencedora, pero era algo difícil de conseguir», asegura a SUR la jugadora antes de acudir a uno de sus entrenamientos.

Muy personal Nombre: Ana Peláez Triviño. Fecha de nacimiento: 22 de marzo de 1998. Centro: University of South Carolina. Carrera: Business (Económicas). Categoría: ‘Freshman’. Palmarés: Bronce en el Mundial júnior por equipos, tercera en el Europeo sub-18, vencedora regional de la Southeastern Conference e integrante de los equipos ideales absoluto y ‘freshman’ de su conferencia.

No obstante, este no es el único logro que la malagueña ha sumado esta temporada a su palmarés, ya que también ha sido designada como integrante de los equipos ideales absoluto y ‘freshman’ de su región. Esto da una idea del gran papel que ha completado durante estos meses en los que ha competido al otro lado del charco. A nivel mundial, Peláez se encuentra entre las 30 jugadoras más destacadas y en Europa forma parte del ‘top ten’. Por ello, y por su gran proyección de futuro, la universidad de South Carolina le ofreció una beca del cien por cien durante cuatro años. En este tiempo está cursando la carrera de Económicas (Business), cuyo primer curso ha concluido con unas notas excelentes, presume su padre, Germán Peláez:«El máximo es un cuatro, y ella ha obtenido un 3,7. Está haciendo un gran trabajo tanto deportivo como académico».

Sus números

La final del regional se disputó en un campo par 72. En la primera jornada, Peláez hizo 76 golpes; en la segunda, 70, y en la tercera, otros 70. Por lo tanto, en el balance de los tres días acabó al par de campo. La media de golpes en la competición fueron 78 por jugadora, por lo que ella concluyó muy por debajo de la media durante las tres jornadas. A pesar de ello, Peláez asegura que al principio de la competición las sensaciones no fueron las mejores:«La primera jornada no me encontraba como quería y obtuve un mal resultado, así que en el entrenamiento de la tarde pensé que esa sesión iba a determinar si al día siguiente jugaría bien o mal. Me tomé muy en serio la práctica, y el segundo día salí a comerme el campo».

Peláez, con polo de manga larga, abraza a sus compañeras. / SUR

Ana Peláez es una jugadora con garra, una auténtica líder. Las ‘gamecocks’ la aprecian mucho, y en los pocos meses que lleva compartiendo vestuario con ellas se ha convertido en imprescindible. Esto hace que la golfista malagueña se encuentre muy a gusto en el equipo y satisfecha de haber emprendido esta aventura:«Ahora que está a punto de concluir la temporada puedo hacer balance de mi primer año y lo cierto es que estoy muy contenta. He conseguido muchas cosas positivas, y he aprendido de las negativas. Espero que la próxima campaña sea aún mejor y que continúe consiguiendo grandes logros tanto a nivel individual como de equipo».

Las chicas de South Carolina comenzaron la temporada obteniendo la segunda plaza en un importante torneo y esperan que eso sólo fuese el preludio de lo que pueden conseguir en la fase final de la NCAA a partir del viernes.