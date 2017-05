«Siempre dije que no necesitaba un &lsquogrande&rsquo para ser feliz, pero ayuda»

La victoria de Sergio García en el Masters despertó un aluvión de reacciones. Instituciones como la Casa Real, representantes públicos como Mariano Rajoy y deportistas como Rafa Nadal, Pau Gasol, Carolina Marín o Tiger Woods se sumaron a las felicitaciones al golfista español. Los medios de comunicación de todo el mundo recogieron la victoria. New York Times titulaba: «Al 74º intento, Sergio García gana su primer &lsquomajor&rsquo». USA Today definía el triunfo como «su escurridizo primer &lsquomajor&rsquo». Su foto es para Sergio García enfundándose la chaqueta verde de ganador. También el diario francés L´Équipe destacaba: «García por fin es mayor».

El jugador español celebró su victoria en el Club de Campo del Mediterráneo, en Borriol (Castellón), donde se formó «como jugador y como persona». Allí narró cómo fue la primera noche como ganador de un grande: «Algo dormimos, pero no mucho. Había mucho que hacer en el campo. Acabamos de jugar a las siete y hasta las once y media no nos fuimos del Augusta National, entre ceremonias, entrevistas y la cena con los socios. Al llegar a la casa que teníamos alquilada organizamos una pequeña fiestecilla con la prensa española. No nos fuimos a dormir hasta las cuatro o las cinco. Fue una noche bonita y muy intensa. Tampoco dormimos mucho en Nueva York. Tuve que hacer muchas entrevistas desde muy temprano. Fueron tres días muy intensos».

García asegura que no han cambiado muchas cosas desde 2012, cuando aseguró sentirse incapaz de ganar un &lsquomajor&rsquo y dedicó el título a su familia, seguidores y amigos afirmando que la chaqueta verde «es un poco de todos, un premio al trabajo y la perseverancia». El golfista castellonense recuerda aquel Masters maldito que tuvo lugar hace un lustro: «Me cogió en un momento complicado. No jugué bien, no era la primera vez, me frustré y luego&hellip Suelo decir lo que siento. Aquello fue sólo un momento de gran frustración». El golfista español ha aprendido con los años «a aceptar las cosas, a ser más paciente, a tomarme los momentos buenos y malos de la mejor manera posible».

Firme defensor de los valores del golf y de la organización de torneos profesionales, que él mismo ha impulsado desde la fundación que lleva su nombre, García espera que su triunfo ayude en el desarrollo del golf en España: «Si esto no ayuda, no sé qué hay que hacer. Sabemos que el golf en España es, entre otras cosas, un gran reclamo turístico y hay que seguir luchando porque cada vez hay más competencia de otros países. Ojalá que los políticos y la Federación ayuden». El de Borriol dio un toque de atención institucional por la ausencia del Open de España del calendario del Circuito Europeo este año: «Es desafortunado que este año no se juegue. Nosotros seguimos apoyando y lo vamos a hacer con el Andalucía Valderrama Masters».

Saque de honor

Sergio García fue el encargado de realizar el saque de honor del clásico del fútbol español, el duelo que enfrentó el mes pasado en el Santiago Bernabéu al Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona. &lsquoEl Niño&rsquo, declarado madridista, no ocultó su emoción por este reconocimiento: «Fue un partido bonito. Los dos equipos estaban algo tocados por la Champions. La ovación que me dieron fue lo que más me gustó, me emocioné. Me he llevado muchas y buenas ovaciones en muchos torneos, en la Ryder Cup, en el British, en Augusta, pero entrar a un estadio como el Bernabéu y que 90.000 personas coreen tu nombre&hellip Se me pusieron los pelos de punta. Fue muy emocionante. Le doy mil gracias al Real Madrid por darme esa oportunidad y por hacerme socio de honor, porque somos muy poquitos».

El golfista español asegura que sigue siendo «el mismo Sergio de siempre» pero reconoció que la victoria en Augusta «a lo mejor me da confianza y estoy mejor que hace un tiempo, aunque no he cambiado nada». Respecto a la presión, admite que «algo de presión me he quitado»: «Siempre dije que no necesitaba ganar un grande para ser feliz, pero ayuda, no voy a mentir». El castellonense afirma que la mentalidad «fue muy importante» en Augusta. Y promete repetir.