Sergio García rompe las maldiciones y gana su primer &lsquogrande&rsquo en Augusta

Sergio García por fin tiene su &lsquomajor&rsquo. Y no podía ser otro que el Masters de Augusta, el más complicado y codiciado de los cuatro grandes. La victoria redime al jugador español tras casi dos décadas de segundas posiciones y fantasmas ya derribados. Hace cinco años, en este mismo campo, García se rindió ante las críticas recibidas por su falta de tino en los momentos importantes. «No soy capaz de ganar un grande», reconoció llevado por los duros comentarios sobre su supuesta debilidad mental. Ahora, un lustro después, con la chaqueta verde, el de Borriol contradice esas palabras, se hace justicia a sí mismo y entra en el Olimpo del golf. Ha necesitado 75 &lsquomajors&rsquo y 18 años desde aquella segunda plaza en el PGA de 1999, peleada a cara de perro con Tiger Woods cuando ambos eran adolescentes.

El Masters llegaba de forma histórica, como si los astros se hubieran alineado para entregar a García un triunfo plagado de simbolismo. En el día en que Seve hubiera cumplido sesenta años, &lsquoEl Niño&rsquo se hacía grande, todo un adulto a punto de casarse y preparado para culminar el relevo generacional que comenzó cuando el propio Ballesteros pero también Olazabal y Jiménez le marcaron la ruta a seguir. Cuando ya había sido descartado de las quinielas para levantar un grande y los titulares empezaban a ser copados por la meteórica carrera de Jon Rahm, Sergio tocó diana. Y de qué forma.

García protagonizó durante la última jornada del Masters un duelo apasionante con Justin Rose, que llevó al jugador castellonense al borde del abismo, a unos límites bien conocidos por los aficionados españoles. Fue una de las ediciones más igualadas de los últimos tiempos en el Augusta National Golf Club. Cualquier resquicio que dejara abierto uno de ellos, cualquier golpe dubitativo, un &lsquoputt&rsquo desviado, lo aprovechaba el otro sin dudar. Después de cada error volvían más decididos, más grandes, acariciando el título. Golpe por golpe, &lsquobirdie&rsquo a &lsquobirdie&rsquo, la jornada se prolongó hasta el desempate.

A pesar de partir como líder durante la última jornada, García llegó a estar a dos golpes de Rose, cada vez más confiado. En el hoyo 15, cuando parecía condenado a una nueva segunda posición en un &lsquomajor&rsquo, el español lanzó un golpe extraordinario a hoyo, dejando la bola en una posición más o menos sencilla para anotarse un &lsquoeagle&rsquo. Y lo hizo. Venció los nervios y terminó en tres impactos un hoyo previsto para cinco golpes. Empataba el encuentro, que llegó igualado al 18 tras un &lsquobogey&rsquo de Rose en el hoto anterior. El español perdió una oportunidad de oro para coronarse allí mismo pero se resarció en el desempate y se llevó las manos a la cara. Pura emoción.

Con la conquista del Masters, el castellonense, que se mantuvo en el liderato durante los cuatros días de competición, se une a las leyendas del golf mundial y los ídolos de su infancia, entre ellos, cómo no, los bicampeones Severiano Ballesteros y José María Olazabal. «La verdad es que sigo siendo el mismo, aunque estoy muy satisfecho y muy orgulloso, no solo de cómo he estado en el campo, sino también de toda la gente que me ha apoyado y todos los que han estado ahí desde el principio de mi carrera», dijo García inmediatamente después de la ceremonia de entrega de la chaqueta verde que lo acreditaba, ya sí, como ganador de su primer grande.