Una nueva operación deja en el aire el regreso de Woods a la competición

Nnuevo varapalo para el ex número uno del mundo Tiger Woods. El norteamericano, en su intento por volver a ser quien fue dentro del panorama golfístico mundial, no está teniendo demasiada suerte con las lesiones. Woods se vio obligado a pasar de nuevo por el quirófano el pasado día 16 de abril para someterse a una segunda microdicectomía en la espalda, una operación similar a la que tuvo que sufrir el 31 de marzo de 2014 y, por tanto, se verá obligado a cancelar sus citas otoñales y no podrá arrancar la nueva temporada del PGA Tour, como tenía previsto.

De este modo, Woods, no puedo estar en el Frys.com Open ni tampoco en el Bridgestone America&rsquos Golf Cup, torneo por parejas que sufre este duro golpe por segundo año consecutivo y que basaba su despegue en la presencia del golfista estadounidense. Tampoco podrá jugar el Hero World Challenge, campeonato en el que ejerce de anfitrión tras lograr el patrocinio de la compañia india. «Al finalizar la temporada, se tomó la decisión de retirar un pequeño fragmento de disco que pinzaba el nervio. La microcirugía fue un éxito absoluto y fue dado de alta el jueves por la noche», declaró el doctor Charles Rich, el neurocirujano que llevó a cabo la operación.

Por su parte, Tiger Woods envió sus disculpas a los organizadores del Frys.com Open y de la America&rsquos Golf Cup, e indicó que asistiría al Hero World Challenge aunque no lo jugara e hizo una breve declaración. «Desde luego, estoy decepcionado, pero soy un luchador nato. Me han dicho que me recuperaré por completo y no me cabe duda de que así será», dijo.

«Cuando esté sano, espero volver a una vida normal, jugar con mis hijos, competir y vivir sin el dolor contra el que lucho» En las dos últimas temporadas apenas ha completado dos torneos profesionales, con resultados discretos

«Cuando esté sano, espero volver a una vida normal, jugar con mis hijos, competir en el golf profesional y vivir sin el dolor que he estado luchando durante tanto tiempo», dijo Woods en un comunicado de su página web. Woods fue operado de la espalda por primera vez antes del Masters de 2014. Fue intervenido otras dos veces después de la temporada de 2015 de la PGA, y no jugó durante 15 meses. Su último torneo fue el 3 de febrero en Dubái, donde firmó una tarjeta de 77 y se retiró por dolor de espalda.

Tiger, que tuvo una carrera brillante en sus comienzos, amenazaba con romper todos los récords del golf. Fue número 1 del ránking y ganó 79 torneos del PGA Tour, incluyendo 14 &lsquomajors&rsquo, además de lograr 12 victorias internacionales.

Sin embargo, en las dos últimas temporadas, apenas completó dos torneos: el Hero World Challenge de abril del año pasado, en el que concluyó décimo quinto, y el Farmers Insurance Open, en el que no pudo superar el corte. No gana un torneo desde 2013 y su último &lsquomajor&rsquo lo conquistó en 2008. Woods primero se sometió a una cirugía de espalda poco antes del Masters de 2014 y luego a otras dos intervenciones después de la temporada del PGA Tour de 2015, cuando quedó fuera de la práctica del golf por más de un año.

Fuera de Augusta

La última decepción para Woods llegó cuando tuvo que anunciar que no podría participar en el último Torneo de Augusta, el primer &lsquomajor&rsquo de la temporada y que el jugador norteamericano tenía marcado en rojo en su calendiario. Consciente de que nunca podrá volver a ser número uno del mundo, el objetivo de Woods es el de poder ganar alguno de los grandes torneos del campeonato.

En el pasado Masters de Augusta se cumplía 20 años desde que Tiger Woods pulverizó todos los registros (-18) y se impuso con una autoridad sencillamente asombrosa, por nada menos que 12 golpes de ventaja al también estadounidense Tom Kite.