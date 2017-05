Luna Sobrón estrena palmarés

málaga. Éxtasis y sufrimiento son dos compañeros habituales en los campos de golf, primos carnales de esos impostores, éxito y fracaso, de los que hablaba Kipling. Al abismo no tardan en asomarse jugadoras que han bordado su juego apenas unos minutos antes, y del mismo modo otras que penan por el campo se encuentran de vez en cuando con un alivio inesperado. La manera de gestionar las buenas rachas o, sobre todo, las dificultades son claves en la carrera de una profesional, y Luna Sobrón dejó claro el pasado mes en Golf Santander que sabe asumir con naturalidad los buenos momentos y enfrentarse con garantías a los apuros. De ahí que se marchase del campo de la sede de la entidad financiera que promueve el Santander Tour con un merecidísimo triunfo, el primero que consigue como profesional, en el estreno de la edición 2017 del circuito.

Después de lograr en la primera jornada del circuito un espectacular 66, la mejor marca jamás obtenida en un torneo profesional en este diseño de Rees Jones, a la balear le tocó ponerse el mono de trabajo en el segundo parcial para mantener a raya a sus más inmediatas rivales, la checa &Scaronideri VáÅ&circová y la gaditana Noemí Jiménez. El frío matinal y el viento que se levantó desde primera hora de la mañana en el recorrido de Boadilla del Monte auguraban un reparto democrático de disgustos entre las participantes, y los &lsquobogeys&rsquo comenzaron a poblar las tarjetas de las golfistas. Incluso Luna Sobrón, que en la penúltima jornada finalizó con siete aciertos y un solo error, ya llevaba tres bogeys en la primera mitad de la vuelta, casi compensados por dos &lsquobirdies&rsquo.

Buena conocedora de Golf Santander, Sobrón aprovechó de nuevo el peliagudo hoyo 10 para restar un impacto más, aunque dos errores consecutivos, y los aciertos de Gabriella Cowley, llegaron a situar la diferencia con respecto a su principal adversaria en solo dos golpes. Fue lo máximo que se acercó la inglesa, que firmó un duro &lsquodoble bogey&rsquo en el hoyo 13 para ofrecer el relevo de la persecución a Nuria Iturrios. Mientras tanto, Luna Sobrón administró con paciencia su ventaja y remató en el último compromiso con un &lsquoeagle&rsquo un tanto afortunado chipeando desde los alrededores de &lsquogreen&rsquo para dejar la ventaja final en cinco golpes con respecto a Cowley e Iturrios, que completaron el podio. Al final, su -5 en el marcador la convirtió en la única golfista que finalizaba bajo par.

«Ha sido un día bastante duro. He empezado bien, pero a mitad de vuelta he tenido algún despiste. Aun así, he mantenido la cabeza y el orden y he conseguido salir adelante», resumió la ganadora al final de la vuelta, haciendo hincapié en ese trabajo mental que lleva desarrollando en los últimos meses. «El viento estaba distinto a ayer y en casi todos los hoyos, del uno al nueve, lo teníamos en contra y me ha costado un poco amoldarme».

Aunque no es su primera victoria en el ámbito profesional, ya que Luna Sobrón se impuso como amateur en el Terre Blanche Ladies Open del LET Access Series 2016, la balear estrena así su palmarés en el «golf de pago» con esta prueba inaugural del Santander Tour 2017.

«Tenía muchas ganas de que llegara el triunfo y me da más motivación para seguir y conseguir lo que quiero. Y, por supuesto, nos vemos en La Peñaza, ya que hay que seguir disfrutando del Santander Tour y estar muy agradecidas por la puesta en marcha de este circuito nacional», finalizó la mallorquina. En su segunda prueba del calendario, el Santander Tour recalará en el recorrido zaragozano de La Peñaza entre el 18 y el 20 de este mes. Además del trofeo y el cheque, Luna Sobrón acaparó el resto de los merecimientos y también se adjudicó un doble mágnum de Muga y un jamón Cinco Jotas como mejor jugadora española del torneo.