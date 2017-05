Luis Montero se proclama subcampeón del mundo

El golf español no se pudo traer un triunfo del Campeonato del Mundo de &lsquoPitch and Putt&rsquo, pero sí obtuvo una magnífica actuación global, con tres jugadores en el top 5 de este torneo impulsado por la IPPA (Asociación Internacional de &lsquoPitch and Putt&rsquo). La prueba se jugó en Le Robinie Golf Club, en la localidad italiana de Busto Arsizio, en la provincia de Varese, en una magnífica atmósfera. La vitoria correspondió al holandés Rolf Kwant, que con una sensacional tarjeta final de 47 golpes puso las cosas imposibles a los golfistas españoles que aspiraban al triunfo final.

El madrileño Luis Montero, líder tras tres rondas, cedió ante el holandés con una tarjeta de 55 golpes que le dejó a ocho del ganador, lo que le sirvió para porclamarse subcampeón del mundo. Con solo un impacto más, el también madrileño Felipe Agustín Martín y el alicantino Thomas Artigas en la última jornadacompartieron la tercera plaza.