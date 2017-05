Larrazábal acaba a un solo golpe de la victoria en Pekín

málaga. El español Pablo Larrazábal fue tercero en el Abierto de China, aunque luchó por el triunfo durante un torneo donde el francés Alexander Levy se convirtió en el primer jugador en conseguir ser bicampeón del mismo, ya que lo fue en 2014. Levy abrazó la victoria en el desempate ante el sudafricano Dylan Frittelli.

El jugador francés, que comenzó a siete golpes de Frittelli, tuvo un recorrido muy regular con seis &lsquobirdies&rsquo, incluido uno en el hoyo 18, y un solo &lsquobogey&rsquo, en el hoyo siete. Frittelli por su parte acusó los nervios de rozar la que hubiera sido su primera victoria en el circuito y tiró por tierra el excelente juego realizado en las tres rondas previas al firmar un +2 en los últimos 18 hoyos.

El sudafricano cavó su tumba deportiva con un &lsquodoble bogey&rsquo en el hoyo 12 que afeó una tarjeta con dos birdies, dos &lsquobogeys&rsquo y ese &lsquodoble bogey&rsquo. Así las cosas, el desempate entre ambos jugadores fue inevitable y Levy se dejó llevar por la inercia ganadora de toda la jornada y volvió a firmar un &lsquobirdie&rsquo victorioso en el hoyo 18 ante el par de Frittelli.

El español Pablo Larrazábal tampoco tuvo un buen día porque comenzó su recorrido con dos &lsquobogeys&rsquo que le lastraron en exceso. Dos &lsquobirdies&rsquo en el 8 y el 18 le hicieron acabar con el par del campo igualado y en tercera posición, aunque con la sensación de que pocas veces tendrá tantas opciones para luchar por el triunfo. «Es una sensación increíble volver a ganar en China, algo muy especial para mi porque aquí conseguí mi primera victoria en el circuito», dijo Levy.

Pérdida del liderato

El español Pablo Larrazábal perdía así el liderato que había conquistado en la segunda jornada, cuando se situó como el líder destacado del Abierto de China de golf, tras obtener tres golpes de ventaja sobre el sudafricano Dylan Frittelli y el francés Alexander Levy en la clasificación al término dicha jornada.

Larrazábal comenzó la ronda entonces en segunda posición, a un golpe de Levy, pero cinco &lsquobirdies&rsquo, un &lsquoeagle&rsquo, en el hoyo 11, y un único &lsquobogey&rsquo, en el hoyo 17, el primero de su cuenta en lo que iba de torneo, le permitieron acabar la jornada en tan privilegiada posición y con esa ventaja de tres golpes.

«Llevo dos semanas jugando muy bien, pero en Shenzhen no me entraron los &lsquoputts&rsquo. Ahora está ocurriendo al contrario, que los estoy metiendo y estoy con confianza. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve líder en un torneo y me encanta. Vamos a ver que pasa en los 36 hoyos que faltan», declaró entonces Larrazábal, quien se veía por momentos como campoeón.