ÉPICO SERGIO

Sacó el puño con rabia, se puso en cuclillas y cerró los ojos. Era la una y media de la madrugada española del 10 de abril de 2017 y Sergio García acababa de ganar el Masters de Augusta. O lo que es lo mismo, un español volvía a enfundarse la chaqueta verde 18 años después de que lo hiciese José María Olazabal. Por fin, el genio de Borriol tiene ya su grande. Lo luchó y lo mereció como nadie. Sudó sangre para doblegar al gigante inglés Justin Rose en un duelo épico que es desde ya historia del golf mundial. Desde el &lsquotee&rsquo del 1 fue un duelo cara a cara al que no tuvieron acceso Jordan Spieth, ni Charl Schwartzel, ni Matt Kuchar. El enfrentamiento fue titánico, y en él se vio la misma versión de Sergio García sólida, tranquila e imperturbable que se había visto toda la semana. Los primeros nueve hoyos del español fueron impecables: &lsquobirdies&rsquo al 1 y al 3 en los que supo aprovechar sus opciones tirando de su solidez con el &lsquoputt&rsquo, una constante a lo largo de la semana. A partir de ahí, seis pares. Reseñable fue el del hoyo 7, en el que salvó el 4 de una forma impecable, con una gran recuperación desde bunker. Los problemas llegaron en la segunda vuelta. Llegaron los &lsquobogeys&rsquo al 10 y al 11, pero el español no se desesperó, sino todo lo contrario. Se armó de calma y siguió a lo suyo, ajeno al festival que había desatado Justin Rose. «Nunca en un &lsquogrande&rsquo había sentido esa calma», dijo al término de la agonía. Un gran &lsquobirdie&rsquo al 14 y un &lsquoeagle&rsquo al 15 celebrado con enorme rabia volvían a dejar a Sergio García en la punta de lanza. Rose, con &lsquobirdie&rsquo al 16 y &lsquobogey&rsquo al 17, se mostraba volcánico, cualquier cosa podía pasar en el 18, cuyo tee pisaron ambos en tablas. Tuvo el castellonense un &lsquoputt&rsquo de tres metros para ganar en el 18, pero no entró, la caída no fue la adecuada. Así que a &lsquoplay off&rsquo, de nuevo a jugar el 18. Y ahí no se escapó. Justin Rose se metió en problemas desde la salida y Sergio jugó el hoyo como había que jugarlo, a la perfección. Su &lsquoputt&rsquo es ya historia del deporte español, un impacto que ponía fin a años de fantasmas y maldiciones, de críticas y autocríticas feroces. Sergio ha dejado de ser «el mejor golfista del mundo sin un grande», como lo definían antes de Augusta. Ya tiene su Masters y es, sencillamente, uno de los mejores jugadores del mundo. Deberá pasar tiempo para que valoremos este triunfo en su justa medida, aunque algunos ya saboreamos la victoria desde la épica.