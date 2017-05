«Soy un enfermo del golf; quiero llegar al número uno»

Jon Rahm es la nueva revelación del golf mundial. A sus 22 años, el jugador español ya acaricia el &lsquotop 10&rsquo y tutea a los grandes dominadores del Circuito Americano, como demostró en el WGC Match Play. Nacido en Vizcaya y campeón del Farmers Insurance Open, su progresión mundial resulta meteórica y ha pasado 21 cortes de los 23 torneos que ha disputado en el PGA Tour, donde suma nueve &lsquotop 10&rsquo. Rahm atendió a los medios de comunicación con motivo de la celebración de la feria Unigolf.

-Tuvo problemas en la última vuelta del Masters de Augusta.

-Ese día no era para mí. Era todo para Sergio (García). Me fatigué. Después del Match Play, el viaje a Houston no fue lo más organizado ni lo más inteligente. Fuimos en coche y creo que mi cuerpo no dio para más. A partir del hoyo 16 todo se me hizo eterno.

-¿Cuál es su futuro inmediato?

-Aspiro a metas muy altas. Tengo objetivos de los que prefiero no hablar, pero me veo bien y cómodo. Lo he hecho todo de manera muy rápida y ni yo mismo me esperaba clasificarme para tantos torneos, pero me veo con muchas posibilidades de seguir jugando igual de bien y de ganar otro campeonato.

-¿Cuáles son sus motivaciones?

-Llegar a número uno o ganar un grande es lo que me motiva. Soy un enfermo del golf, un enamorado del golf, y el hecho de pensar en ponerme la chaqueta verde o levantar el Wanamaker, la jarra de clarete o el trofeo del US Open es algo que me motiva cada día. No soy difícil de motivar. Me motivo fácilmente porque me gusta ir al campo entregado a lo que voy a hacer. Que haya ganado Sergio en Augusta ha hecho que esa semana quiera ganar aún más. Los referentes de cada era (Seve, José María, Sergio) han ganado y si yo me considero referente de una nueva era quiero ser el cuarto que gane.

-Disputará el Andalucía Masters en Valderrama. ¿Tiene expectativas?

-Solo he jugado una vez en Valderrama y fue hace seis años. Mi juego ha cambiado bastante desde entones. Es un campo en el que no puedo pegar al &lsquodrive&rsquo a mi gusto porque es bastante estrecho y hay que meter la bola en la calle. Es un campo estratégico, pero espero jugar bien para todos los que vayan al torneo. Me hace mucha ilusión porque nunca he jugado un torneo profesional en España.

-Habló recientemente con Thomas Björn, capitán del equipo europeo de la Ryder Cup del próximo año.

-No pudimos hablar mucho. Nos vimos de camino a la cancha y hablé con él cinco minutos. Quedamos en que, si teníamos tiempo, nos veríamos para comer o cenar y hablar. Sé que habló con otras personas de mi entorno y lo único que les dijo es que yo disfrutase de este año y el que viene, que si sigo jugando así la Ryder Cup llegará. Me hace ilusión.

-¿Necesita controlar su temperamento en los torneos?

-Desde pequeño he tenido problemas con mi genio, pero desde que me he hecho profesional no he tenido ningún problema. Llevo los últimos seis o siete años trabajando muy fuerte para intentar controlarlo y es difícil por mi carácter competitivo. Habrá momentos en que se me vaya, aunque espero que no me vuelva a suceder. Tengo que seguir aprendiendo cada día.

-¿Qué papel juega Tim Mickelson en su equipo?

-Es fundamental. Lo organiza todo y me mantiene a raya para que no me salga del carril. También cuento con Eduardo Celles, Joseba del Carmen, mi preparador físico que se llama Spencer y dos fisioterapeutas. Y obviamente Adam Hayes, mi &lsquocaddie&rsquo, quien más me ha ayudado por la gran experiencia que tiene.

-¿Cómo gestiona la presión? Ha pasado de ser un desconocido a estar en todas las quinielas.

-Esa presión, esa competitividad que tenemos, es lo que hace que saquemos el buen juego al final. No siempre me ha salido todo como quería. Como en los dos últimos campeonatos del mundo, que pude ganarlos. En México fallé un par de &lsquoputts&rsquo cortos, en el Match Play me salió el tiro por la culata en la primera mitad, y aunque casi tuve la oportunidad de ganar al final fallé. En esos momentos no estaba pensando en la presión.

-¿Cambiará su estrategia en torneos como el US Open?

-Intentaré siempre ser fiel a mí mismo. Puedo elegir un palo más conservador y mantener la actitud agresiva, aunque no esté pegando a bandera, y eso es lo que tengo que aprender. Puedo seguir pensando en ser agresivo con &lsquoswings&rsquo, pero saber dónde tengo que poner la bola es lo más importante esa semana. Como me dijo Chema (Olazabal): «Con sangre fría pero agresivo».

-¿Es consciente de que ya es un referente para muchos niños?

-Sería una alegría poder ayudar a niños pequeños a jugar este deporte. Gracias a lo que hicieron Seve y Emma Villacieros en 1997 yo juego al golf. Sabemos que es difícil competir con el fútbol en España.