CARLOTA CIGANDA «No me quito de la cabeza el segundo golpe del hoyo 15»

Carlota Ciganda, la jugadora española mejor clasificada en el ‘ranking’ mundial, reconoció que la victoria de Sergio la dejó «ronca de tanto animar y con la voz rota de llorar como una Magdalena». La jugadora navarra escribió en su blog de Ten Golf: «No me quito de la cabeza el segundo golpe del 15, ni las dos veces que jugó el hoyo 18. No me quito de la cabeza su celebración, con los puños cerrados hecho un ovillo de felicidad, su grito, su adrenalina. Han pasado días y lo sigo recordando, en sueños o tomando el café por la mañana antes de ir a entrenar».