Woods hace repaso 20 años después

Hace 20 años, Tiger Woods, que apenas tenía 21 años, pulverizó todos los registros (-18) y se impuso con una autoridad sencillamente asombrosa, por nada menos que 12 golpes de ventaja al también estadounidense Tom Kite. Se convirtió, lógicamente, en el ganador más joven del mítico torneo, con golpes magistrales de los que aún hoy se habla en el Augusta National Golf Club.

Woods ha aprovechado la ocasión para lanzar un libro titulado ‘El Masters de 1997, mi historia’, en el que promete desvelar algunos secretos de ese episodio que ya forma parte de la historia del deporte. A lo que no responde el libro es a la gran pregunta que se hacen estos días los aficionados al golf: ¿estará Tiger en Augusta para conmemorar ese aniversario? «Trato cada dia de mejorar para poder jugar» dijo Woods en una entrevista en el programa matinal de la ABC, ‘Good Morning América’ en Nueva York, con motivo de la presentación de su libro ‘El Masters de 1997, mi historia’.

«Ojalá pueda estar, estoy haciendo todo lo posible. Amo ese torneo», explicó el golfista, que admitió, sin embargo, que físicamente se encuentra lejos de su mejor nivel y que eso le está impidiendo entrenarse al nivel que le gustaría. «Necesito estar físicamente bien. La mente está en forma, ahora sólo falta el cuerpo», añadió. En su primera aparición pública desde que abandonó en el torneo de Dubái a principios de febrero, el ex número uno mundial se mostró optimista respecto a sus opciones de disputar el primer Grande del año. «Espero que si pueda. Lo estoy intentando para volver y jugar», dijo. «Ese torneo me encanta, y significa mucho en mi vida, al ser el primer Major que jugué en 1995. Tiene tanto significado e historia para mí que me encantaría volver», sentenció.

Woods conoce a la perfección el recorrido de Augusta, donde ha disputado 20 Masters

Experto en Augusta

Woods conoce conoce a la perfección el recorrido de Augusta, donde ha disputado 20 Masters, 18 como profesional y dos como amateur, Su última aparición fue en 2015, donde finalizó empatado en el decimoséptimo puesto. «Sé cómo atacar ese campo, donde tengo los puntos débiles y mi ventaja. Sólo tengo que llegar y jugar. Eso marca la diferencia sobre mi decisión de jugar o no», concluyó Woods su entrevista.

En el libro, Tiger habla, entre otras cosas sobre su relación con su padre, Earl Woods, donde disipa falsas leyendas y revela muchas historias que hasta ahora nadie había contado. Es la primera publicación del campeón desde que en 2001 viera la luz su recordado ‘Cómo jPara escribirlo, Tiger ha contado con la ayuda de Lorne Rubenstein, que le entrevistó para la revista Q&A en diciembre de 2015.

La presencia, veinte años después, en Augusta cerraría un círculo para Woods cuyo remate sería el libro presentado el pasado mes de marzo. Esta semana se sabrá si finalmente podrá acudir a la cita o si, por el contrario, deberá continuar con su proceso de rehabilitación de su lesión de espalda.