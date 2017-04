Séptimo triunfo para Anna Nordqvist

Anna Nordqvist (-25) no dio opciones al resto de candidatas y ganó el Bank of Hope Founders Cup tras firmar un 68 en la última jornada, finalizando con dos golpes de ventaja sobre la thailandesa Ariya Jutanugarn, la estadounidense Stacy Lewis y la coreana In Gee Chun. Es la séptima victoria de Nordqvist en el LPGA Tour. Torneo donde se encuentra como en casa, tras haber estudiado en Arizona State. Azahara Muñoz (-6) finalizaba con una vuelta de 72.