Nordqvist no da opciones a sus rivales y gana en su segunda casa

málaga. Anna Nordqvist (-25) no dio opciones al resto de candidatas y ganó el Bank of Hope Founders Cup tras firmar un 68 en la última jornada, finalizando con dos golpes de ventaja sobre la tailandesa Ariya Jutanugarn, la estadounidense Stacy Lewis y la coreana In Gee Chun. A la sueca, incluso, le bastaba un ‘bogey’ en el hoyo 72 del torneo para imponerse con autoridad, después de haber sumado la friolera de 26 ‘birdies’ y un ‘eagle’ durante las cuatro rondas en el Wildfire Golf Club de Arizona.

Es la séptima victoria de Nordqvist en el LPGA Tour, aunque probablemente sea esta una de las más especiales, puesto que se ha producido en Arizona, donde estudió.