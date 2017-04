Muñoz firma su primer hoyo en uno

La jugadora malagueña Azahara Muñoz consiguió en la primera jornada del KIA Classic del LPGA Tour el primer hoyo en uno de su carrera tras embocar en el hoyo 3 del Aviara Golf Club de Carlsbad, en California. Muñoz tenía unos 120 metros a la bandera con viento en contra. Ha pegado el hierro 8 y la bola ha entrado tras realizar ‘backspin’ (retroceso de la bola). «Estoy muy contenta. Es el primer hoyo en uno de mi carrera como profesional y ‘amateur’. El primero que consigo en competición. Había hecho seis en rondas de entrenamiento, pero claro, esos no cuentan», confesaba la española en declaraciones al LPGA Tour. Hay que recordar que la semana anterior Patricia Sanz conseguía también su primer hoyo en uno como profesional en el Ladies European Tour.

El hoyo en uno estaba premiado con un portátil Acer de última generación. Azahara firmó en la primera jornada 69 golpes, y se situó en el ‘top ten’ provisional a 3 golpes del liderato, que compartían Cristie Kerr (campeona del torneo en 2015), Mo Martin y In Gee Chun, todas con 66 golpes, seis bajo par. Finalmente, Mirim Lee consiguió el triunfo en el Kia Classic, su tercera victoria en la LPGA. La jugadora coreana, que hace dos años estuvo a punto de ganar pero que cedió ante Cristie Kerr, esta vez no dejó que la adelantase nadie. Una tarjeta de 65 golpes con siete ‘birdies’ sin errores le dio un total de -20 y no otorgó opciones a sus perseguidoras. A seis golpes se quedaron su compatriota So Yeon Ryu y la estadounidense Austin Ernst, que firmaron 66 y 67, golpes respectivamente. Con -12 terminaron cinco jugadoras entre las que se encuentra a Cristie Kerr y Mi Jung Hur, que partían con opciones el domingo, pero que tras 70 y 72 golpes han perdido el tren de la victoria.

Entre las españolas, Beatriz Recari y Carlota Ciganda terminaron en el puesto vigésimo primero con un total de -7, mientras que Azahara Muñoz quedó trigésimo quinta con -5, y María Parra, aunque logró pasar el corte, terminó en el puesto 71 con +8.

Azahara Muñoz anunció en enero que cambia de entrenador. Dejó de estar a las órdenes de Marcelo Prieto, su preparador de siempre, para ponerse en las manos de Bob Lohr, aunque la modificación no ha venido sugerida por ella, sino por su técnico, como aclaró la sampedreña en su blog en la web Ten Golf, en el que periódicamente se confiesa sobre las sensaciones en su juego. «Lo dejamos después del Open de España. Ha sido una decisión muy complicada. De hecho, fue más una idea suya que mía», escribió.