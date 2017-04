Jiménez gana en Mississippi y suma su cuarto título en el circuito sénior

El español Miguel Ángel Jiménez logró el pasado domingo su cuarto título en el circuito sénior del PGA Tour, el Champions Tour, al ganar por segundo año consecutivo y tras un desempate el Mississippi Gulf Resort Classic, disputado en el Fallen Oak de Biloxi. El malagueño llegó al hoyo 18 con dos golpes de ventaja sobre el estadounidense Gene Sauers, pero un doble ‘bogey’ del malagueño obligó a alargar el desenlace. Al final el jugador malagueño, de 53 años, derrotó a Sauers en el primero hoyo del desempate, que jugó con maestría y remató con un largo ‘putt’, mientras su rival se enredó al acabar en el ‘bunker’. Jiménez y Sauers acabaron el torneo empatados con 203 golpes totales (13 bajo par). A un impacto acabaron el también estadounidense Steve Sticker y el alemán Bernhard Langer.

Jiménez hizo doble ‘bogey’ al 18 y tuvo que salir al desempate. ‘El Pisha’ dio muestras de su magia sobre todo en el segundo golpe en el hoyo 16, en el que consiguió alcanzar el ‘green’, no lejos de la bandera, tras hacer pasar la bola entre los árboles en una delicada situación. En la ronda de cierre firmó cinco ‘birdies’ por un solo ‘bogey’. Los anteriores tres títulos de Jiménez en el Champions Tour los logró el año pasado en este mismo torneo, en 2015 en el Mitsubishi Electric Championship at Hualalai y en 2014 en el Greater Gwinnett Championship. Además, el onubense Miguel Ángel Martín acabó con -2 en el total y el guipuzcoano José María Olazabal, con +5.

El malagueño defendía el título en el recorrido de Fallen Oak Golf Club, de Biloxi, y ya atesora una victoria por temporada en el circuito estadounidense de veteranos, en el que reconoce estar «disfrutando cada día más». «Estoy muy contento por haber ganado, aunque no ha sido una victoria fácil. Las dos veces que he jugado el hoyo 18 parecían la noche y el día; primero, seis golpes para doble ‘bogey’, estaba indeciso entre el hierro ocho o el nueve y, al ir a darle a la bola, me he bloqueado completamente. No sé qué me ha pasado, no sabía ni cómo pegarle. Soy humano. Y he fallado un ‘putt’ muy corto. El hoyo del ‘play-off’ ha sido todo lo contrario: he pegado un buen ‘drive’, un magnífico hierro siete y he metido el ‘putt’ de tres metros para ‘birdie’. ¡Así es el golf!».

«Llevo más de 35 años dando vueltas por el mundo», recuerda el malagueño, ganador de más de veinte títulos ‘El Pisha’ continuará disputando algunos torneos del Circuito Europeo: «Creo que sigo siendo competitivo»

«Estoy disfrutando mucho en el Champions Tour y la intención es jugar más en este circuito, probablemente el 90 por ciento de mi calendario; he cumplido 53 tacos y llevo más 35 dando vueltas por el mundo, y aunque de vez en cuando me gusta participar en el European Tour porque creo que allí todavía sigo siendo competitivo, este es más relajado, no hay corte y se agradecen mucho las tres vueltas de competición. Tal vez haya que ir cediendo el paso a los más jóvenes», reconoció el malagueño.

«Los tres días he jugado bien, dejándome oportunidades y dándole bien a la pelota. Después del ‘bogey’ en el hoyo cinco -con tres ‘putts’- recuperé con ‘birdies’ en los dos siguientes y al meterla en el nueve pensé que si seguía jugando así podría ganar el torneo; hice otros dos ‘birdies’ en el 11 y el 13 y llegué al tee del 18 con dos golpes de ventaja y 4 bajo par. Pero, como digo siempre: cuidaito porque hasta el rabo todo es toro», explicó el malagueño con su habitual desparpajo tras su victoria: «Me alegro de haber defendido el título con éxito, estaba deseando volver a ganar. Llevaba mucho tiempo rondando la victoria y ¡por fin lo he conseguido! Ha sido muy bonito hacerlo con todo el apoyo del público, la gente aquí es muy acogedora y me han ido animando todo el tiempo». El jugador andaluz acumula también más de una veintena de victorias en el Circuito Europeo desde 1992.