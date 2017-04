CICLÓN RAHM

El año pasado no fue una buena temporada para los jugadores españoles en los torneos grandes. Los resultados de la ‘Armada’, acostumbrada hasta los años noventa a las victorias de Ballesteros y Olazabal, fueron bastante discretos, por no decir negativos, casi siempre a excepción de Sergio García. El castellonense es un valor seguro, uno de los mejores golfistas de la actualidad y probablemente uno de los deportistas más infravalorados en España. Su prometedora irrupción, desafiando al mejor Tiger Woods hace ya dos décadas, hizo soñar a aficionados y medios con un nuevo Seve, pero el de Borriol no ha conquistado ningún grande aún, alimentando las excusas de quienes quieren hacer de él el ‘segundón’ que nunca fue, porque desde su conversión a profesional García ha demostrado estar entre los jugadores más en forma del circuito. Es cuestión de suerte y tiempo que ponga su nombre al trofeo de algún grande, un objetivo que dejó de obsesionarle hace tiempo. A su nombre, sin embargo, se ha unido ahora una joven promesa: Jon Rahm. El jugador vasco ha llegado como un ciclón a los circuitos profesionales y su nombre ya figura entre los favoritos a ganar en Augusta, prueba que este mes inaugura el Grand Slam. Ya casi es ‘top 10’. Y lo que le queda. Miguel Ángel Jiménez también continúa salvando el honor de la ‘Armada’ pese a su salida del ‘top 100’, donde sí está un regular Rafa Cabrera-Bello. La caída libre de Gonzalo Fernández Castaño y Álvaro Quirós y el ocaso del brillante José María Olazabal dejaron algo huérfano al golf español, que ahora ha encontrado en Rahm la esperanza que necesitaba. Ya hace tiempo, eso sí, que las españolas se ganaron por derecho propio un hueco en el análisis de la actualidad deportiva. Azahara Muñoz vuelve a anotar buenos resultados y constata que es una de las mejores golfistas europeas de la última década junto a Carlota Ciganda y Beatriz Recari. Rahm, García, Ciganda y Muñoz son las apuestas más firmes en la actualidad golfística española. España cultiva desde hace décadas el amor a este deporte gracias a una infraestructura insólita en el sur de Europa y a un clima que permite jugar y entrenar durante casi todo el año. Nos merecemos grandes victorias, y la ‘Armada’ está en un punto especial, entre la veteranía de unos y el empuje de otros, una combinación perfecta para regalar al golf español el triunfo que tanto anhela.