García: «Tengo mucho margen de mejora»

El golfista español Sergio García, que el domingo conquistó el Masters de Augusta, aseguró ayer que todavía tiene «mucho margen de mejora» tanto en el campo como en su manera de pensar. «Mentalmente, he sabido aceptar todo lo que me pasaba. Aunque no hubiera ganado -aseguró- me hubiera ido muy satisfecho por cómo ha ido la semana, en la que he sabido aceptarlo todo de mejor manera que en el pasado», dijo.