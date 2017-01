Jiménez termina en el puesto 23.º en Hawái

El primer torneo de Miguel Ángel Jiménez en el PGA Tour Champions de este año, el Mitsubishi Electric Championship at Hualalai (Hawái), no pudo completar ayer su última ronda a causa del fuerte viento. El malagueño, que había remontado varios puestos en las dos primeras jornadas, no pudo finalmente acercarse a las plazas de cabeza. Jiménez acabó 23º con dos vueltas de 71 y 67 golpes.