Sergio García arranca su temporada en Singapur

El español Sergio García terminó el año pasado como décimotercero en la tabla de los mejores golfistas del mundo y superó al inglés Paul Casey en una clasificación que lideró el australiano Jason Day. No obstante, el de Borriol ya ha comenzado a planificar este nuevo año. Su debut en 2017 no será en los dos circuitos tradicionales donde el jugador castellonense acostumbra a dividir su tiempo, los circuitos americano y europeo. García anunció a través de su página web que su primera participación del año será en el SMBC Singapore, un torneo perteneciente al Tour Asiático, y que reparte un millón de dólares en premios.

El torneo se disputará en el Sentosa Golf Club, de Singapur. La competición trae buenos recuerdos al madrileño Gonzalo Fernández Castaño, que logró la victoria hace cinco años, cuando entonces se denominaba Barclays de Singapur. El castellonense ya inició la nueva temporada, aunque en torneos disputados a finales del 2016, como el HSBC Champions -donde finalizó noveno-, y el CIMB Classic (Kuala Lumpur) donde acabó decimoséptimo, ambos pertenecientes también al Circuito Asiático.

El arranque de Sergio García en el Circuito Eurpeo todavía no se conoce. Acostumbra a disputar el Commercial Bank Qatar Masters, aunque parece que no está previsto que lo haga este año. La primera cita podría ser el Omega Dubai Desert Classic, donde acostumbra a aparecer, aunque no lo disputara el año pasado.

A sus compromisos como golfista profesional, Sergio García suma proyectos propios como la Junior Golf Academy, que el pasado mes de diciembre contó con la visita de su fundador. «Cada año vuelvo al PGA Catalunya Resort y cada año hay más niños pasando por mi Academia y divirtiéndose. Están empezando a mejorar y algunos de ellos serán los que van a ser las estrellas de este juego en los próximos veinte o treinta años», aseguró Sergio García en su visita durante un encuentro con la prensa en el que también se refirió a sus orígenes como golfista.

«He sido muy afortunado tanto en el golf como en mi vida -y quería devolver algo»-, continuó García. «Con el apoyo de mi familia, decidí arrancar y apostar por una fundación que ayudara a niños y adultos con necesidades a través de los beneficios de la asistencia social y haciendo que el deporte sea accesible para todos ellos. Quería ayudar a dar a otros las oportunidades que yo he tenido, y estoy totalmente comprometido a hacer crecer el golf por este camino», añadió el golfista de Borriol.

La Junior Golf Academy de Sergio García forma parte de las instalaciones de golf de del PGA Catalunya Resort, un destino turístico europeo, a menos de una hora en coche de Barcelona y 20 minutos de las playas de la Costa Brava y cuenta con 35 becados.