El golf español mira hacia el futuro

La práctica del golf, un deporte que retornó a los Juegos de Río de Janeiro tras 112 años de ausencia del programa olímpico, se convirtió en la gran referencia de la tradicional gala organizada por la Real Federación Española de Golf (RFEG), que rindió un cálido homenaje a los grandes triunfadores de la temporada y a colectivos y particulares que han contribuido especialmente al desarrollo de esta actividad deportiva en nuestro país. El acto, que tuvo lugar en las instalaciones del Comité Olímpico Español, contó con la presencia, entre otras personalidades, del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que relató una anécdota previa a los Juegos Olímpicos protagonizada por Jon Rahm, que, lejos en aquel entonces de poder representar a España, dijo con desparpajo: «¿Quién dice que no puedo estar en Río?, ¿quién dice que no puedo ganar el US Open?». Rahm, número uno mundial en la clasificación 'amateur', fue el gran protagonista de la noche junto a María Parra, que acaba de acceder a los circuitos Europeo y Americano tras conquistar ambas tarjetas.

Andrés Torrubia, Fernando Ramírez de Haro, José Félix Bilbao, Ramón Nogué y Alberto Estella fueron distinguidos con la Medalla de Oro al Mérito en Golf, mientras que el RCG La Herrería, RCG de Sevilla, La Manga Club y Aloha Golf fueron galardonados con la Placa al Mérito en Golf. Además, Ángel Gallardo, nombrado recientemente Embajador del European Tour, fue premiado con una Placa Especial. Con estos premios, la RFEG pretende recompensar a este grupo de personas e instituciones que se han distinguido a lo largo de los últimos años por su apoyo y promoción del golf tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Mención especial recibieron, en el ámbito individual, la medalla de oro conseguida en el Europeo Individual Sénior Femenino por Macarena Campomanes, el triunfo de Marta Pérez en el Internacional de España 'Amateur' Femenino o la extraordinaria temporada de Juan Postigo, medalla de oro en el Europeo Individual de Golf Adaptado y bronce en el Mundial Individual de Golf Adaptado. La brillante trayectoria de Rahm -sensacional irrupción en el profesionalismo-, el triunfo de Iván Cantero en el Internacional de Francia o de Ángel Hidalgo en el Internacional de España sub-18 y diversas victorias en la Liga Universitaria de Estados Unidos fueron asimismo resaltadas durante el evento.

Los ya consagrados Sergio García, Miguel Ángel Jiménez, Rafael Cabrera-Bello, Carlota Ciganda y Azahara Muñoz formaron parte del tributo de agradecimiento al que se sumaron aquellos que han obtenido triunfos en el LET, Challenge Tour, Circuito Asiático, Circuito Latinoamericano, Mena Tour y LETAS, caso de Nuria Iturrios, Álvaro Velasco, Carlos Pigem, Samuel del Val, Carlos Balmaseda, Carolina González, María Parra y Luna Sobrón.

Con Carlos García Hirschfeld en el escenario llegó el momento de conocer un poco más a los ganadores de las Medallas de Oro al Mérito en Golf, cuyas trayectorias ligadas a este deporte les hacen merecedores de esta distinción. Después empezaron a hacer acto de presencia en el escenario el resto de protagonistas del día: Macarena Campomanes -«¿Todos los años tienes que ganar algo?», le espetó en clave de humor el presentador-; los representantes de los clubes ganadores de las Placas al Mérito en Golf; las chicas que ganaron el bronce en el Mundial Junior Femenino, o el enorme Thomas Artigas, dominador del 'pitch and putt' español.