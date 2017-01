Andersson apunta alto en el Gecko

Andreas Andersson es el primer jugador de la sexta temporada del Gecko Tour que puede presumir de ser múltiple ganador. El sueco se adjudicó en diciembre su segunda victoria en la última prueba del año y la octava del calendario tras imponerse en Torrequebrada con seis golpes de ventaja sobre el segundo clasificado. Está claro que a Andersson no le gusta ganar de cualquier manera. Venció en el torneo inaugural celebrado en La Cañada, allá por el mes de noviembre, ofreciendo igualmente una exhibición. Ganó entonces con seis golpes de ventaja sobre Juan Quirós y el 16 de diciembre lo volvió a hacer. Conquistó el triunfo con un resultado final de 134 golpes (68 y 66) en dos jornadas (-10). Su distancia sobre el segundo volvió a ser de seis golpes, algo nada habitual en los torneos profesionales de golf y que sólo indica el excepcional momento de juego que atraviesa el golfista nórdico.

En segunda posición acabó el británico Steven Jones, mientras que su compatriota Chris Robb y el suizo Jean Luc Burnier compartieron la tercera plaza con un total de tres bajo par. Cierra el capítulo de jugadores que fueron capaces de ganar al campo el canadiense Brayden Eriksen, que finalizó quinto con -1. El norteamericano volvió a brillar como ya hiciera en 2015 en este mismo campo. El Gecko Tour se marcha de vacaciones navideñas con un rey absoluto. Andersson no sólo ha ganado dos torneos, sino que ha estado muy cerca en otros, como ocurrió esta misma semana en Lauro Golf, cuando terminó tercero a un golpe del desempate que disputaron Nygard y Connor. «Estoy jugando muy, muy bien. Estoy contento. No puedo decir otra cosa. Estoy jugando sólido y pateando bien. No podía soñar con una mejor manera de volver a casa por Navidad para hacer un descanso», explicó tras llevarse el triunfo.

Andersson admite que su juego anda muy fino. «No sé si podría decir que estoy en el mejor momento de mi carrera. Quizá eso sea demasiado, pero desde luego estoy muy cerca de mi mejor momento. Ojalá pueda mantenerlo en los próximos meses a la vuelta de parón», explica el golfista de 37 años. La clave del triunfo de Andersson estuvo en el inicio de los últimos nueve hoyos del torneo. Fue un huracán en Torrequebrada. Consiguió cinco birdies consecutivos entre los hoyos 12 y 16 y ya fue inalcanzable para el resto. Una nueva exhibición. «Es complicado decir qué victoria fue más difícil entre ésta y La Cañada. En ambos campos jugué muy bien, aunque si me tuviera que quedar con alguna diría que aquí en Torrequebrada ha sido más difícil porque es uno de los campos más duros del año, especialmente por los greenes», apunta. Lógicamente, Andersson peleará por ganar el Orden de Mérito. «Sin ninguna duda se ha convertido en el objetivo principal de la temporada. Ahora me voy a Suecia con la familia y volveré en enero para seguir luchando en el Gecko», señaló. El próximo torneo será en el Parador de Golf de Málaga los días 9 y 10 de enero.

Días antes, William Nygard se unía a la lista de campeones del Gecko Tour tras imponerse en un apasionante desenlace en Lauro Golf. El joven golfista sueco de 20 años derrotó al inglés Sam Connor tras un espectacular desempate. Jugaron dos hoyos de 'playoff', el primero lo empataron con 'birdie' y el segundo lo ganó el nórdico con otro 'birdie' más. Final de película, pues también hizo 'birdie' en su hoyo 18 para forzar el desempate. Es decir, tres 'birdies' para acabar y coronarse campeón. Nygard, que se hizo profesional en 2015, estrenaba así su palmarés con esta magnífica victoria en Lauro. Es su segunda temporada en el Gecko Tour y no fueron pocas las veces que en 2015 acabó liderando el torneo después de la primera jornada y después terminó con la miel en los labios.