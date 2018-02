2.000 JUGADORES SOLO EN VERANO Miércoles, 7 febrero 2018, 01:46

El golf vive un momento dulce en Andalucía. No solo por el auge turístico de los últimos años y una incipiente recuperación económica que ha llevado al sector a récords históricos para la comunidad andaluza. También porque las instituciones están cada vez más concienciadas de la importancia de que el golf no sea únicamente un reclamo para el visitante de fuera, sino que también es fundamental apostar por una cantera que ha llevado la marca Andalucía por todo el mundo gracias al éxito de jugadoras como Azahara Muñoz. Es por eso que iniciativas como 'Golf Joven' resulten un éxito es un síntoma de que algo se está moviendo en el deporte andaluz y es muy positivo. Este programa, cuyo objetivo es acercar el golf a los más jóvenes, fue un éxito contundente el pasado verano. Más de 30 clubes se sumaron a él y 2.000 niños de la provincia pudieron disfrutar de este deporte a precios reducidos y con todas las ventajas. No son poco los medios especializados que han ensalzado esta incitativa cuyo éxito se ha traducido en una nueva edición que ya no se limitará a los meses de verano, sino que seguirá activa todo el año. La acogida por parte de los clubes no podía ser más positiva. La semilla ya está sembrada y la cosecha serán más licencias.