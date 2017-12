Mundial de Clubes | Semifinales Zidane: «Sólo pensamos en el Al Jazira, no en la Liga, ni en otras cosas» Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid. / Efe «No estoy aquí para hablar de eso», se molestó el técnico del Real Madrid al preguntarle si podría confirmar que Kepa no fichará en enero COLPISA Martes, 12 diciembre 2017, 17:55

"Estamos mentalizados para la semifinal y bien preparados, sin ninguna confianza, sin pensar en la Liga, ni en otras cosas, y seguros de que el rival querrá hacer su partido del año contra el Real Madrid y de que en el fútbol puede pasar cualquier cosa". Ese fue el principal mensaje en el que insistió el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, en la previa del primer choque del Mundialito que su equipo afronta este miércoles frente a los anfitriones del Al Jazira.

Por lo tanto, nada de hablar del clásico, aunque sí consideró "extraño y excesivo" que si un jugador es expulsado en la final o en la lucha por el tercer puesto del sábado se pierda el clásico del 23-D ante el Barça. "Puede pasar que eso condicione a los jugadores, pero no podemos hacer nada y tenemos que aceptar esta decisión de la FIFA. Pero no va a ocurrir nada porque pienso siempre en positivo y todos estaremos ante el Barça", subrayó en Abu Dabi el técnico francés de origen argelino.

Zidane está a dos partidos de poder conquistar su quinto título en un año natural con el Real Madrid. Sin embargo, no cree que fuera el mejor ejercicio en la historia del club porque "siempre ha sido grande y siempre lo será". En todo caso, remarcó que les "motiva defender el título y conquistar otro". "Para eso hemos venido a este viaje largo", remachó.

Agradeció Zizou que sólo existan tres horas de diferencia horaria, no tantas como en Japón, y aseguró que "el equipo ya está bien adaptado, aclimatado y preparado". ¿El rival?: "Le hemos estudiado, le respetamos, y le valoramos, pero sabemos que lo más importante es lo que hagamos nosotros", afirmó el técnico merengue, quien confirmó que Varane y Bale están en condiciones y se han entrenado bien, pero no avanzó si serán titulares en la semifinal.

Destacó el papel "importante" que desempeñan jugadores como Kroos y Modric, ya que "conocen bien el sistema y el centro del campo es muy importante para el juego de posesión"; aseguró que "la temporada es larga pero están en el buen camino últimamente", y volvió a dejar claro que "Cristiano es el mejor del mundo porque lo está demostrando haciendo historia con este club y esta camiseta".

Un año después de la polémica surgida en Japón por este asunto, Zidane valoró de forma positiva la apliación del VAR o sistema de viodeorbitraje, aunque hay matices que no le gustan y de los que, según dijo, "se deberá hablar en profundidad" y en otros foros.

Se molestó con la última pregunta, en la que se le cuestionó si podía confirmar que el portero del Athletic Kepa Arrizabalaga no va a fichar en enero por el Real Madrid. "No estoy aquí para hablar de eso sino para el partido del miércoles. No pienso en otra cosa", zanjó.