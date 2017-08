Zidane renueva por tres años Domingo, 13 agosto 2017, 00:37

«Estoy contento, pero esto no significa nada. Aunque firme por diez o veinte años de contrato, sé dónde estoy y lo que tengo que hacer. Esto es el día a día. Dentro de un año puedes no estar aquí», reconoció ayer Zidane, después de confirmar públicamente la renovación de su compromiso con el club blanco por tres temporadas, hasta 2020. El técnico francés, que ha ganado seis títulos en poco más de año y medio en el banquillo madridista, pasará a cobrar casi ocho millones por campaña gracias a la ampliación y mejora de su compromiso, cuando hasta ahora percibía 4,3 millones por curso. «La historia que tengo con este club no es una cuestión de dinero y de contrato», zanjó el francés.