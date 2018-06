Manchester City Yayá Touré: «Guardiola tiene problemas con los jugadores de color» Yayá Toure y Pep Guardiola, durante un partido del Manchester City. / Nigel Roddis (Efe) El centrocampista marfileño, que abandonará el Manchester City por sus «tensiones» con el técnico, pretende «ser quien rompa un poco el mito» COLPISA / AFP Mánchester Lunes, 4 junio 2018, 19:43

El centrocampista marfileño del Manchester City Yayá Touré piensa que Pep Guardiola, su técnico esta temporada, tiene problemas «con los jugadores de color», tal y como asegura en una entrevista que aparecerá este martes en 'France Football'.

Interrogado sobre eventuales problemas del técnico del City con los jugadores de color, el medio de 35 años respondió: «Cuando percibes que tiene a menudo problemas con los africanos, por todos los sitios que ha pasado, me hago preguntas (...) Hace como que no los tiene, ya que es demasiado inteligente para caer en la trampa (de mostrarlo). No lo confesará nunca». «El día que alinee un equipo en el que se encuentren cinco africanos, no naturalizados, prometido, le enviaré una tarta», ironizó Yayá Touré.

Esta temporada, el futbolista sólo disputó 17 partidos entre todas las competiciones y confiesa que se preguntó si el poco tiempo de juego de que dispuso no estaba ligado a su «color» de piel.

El centrocampista, que dejará el Manchester City a finales de junio tras ocho temporadas en el club, está muy decepcionado con el entrenador catalán, de 47 años. «Creo que trataba con alguien que quería solo tomarse su revancha conmigo (...) Sentía celos de mí, me tomaba por su rival (...) Me he sentido humillado», añadió.

Guardiola y Touré habían coincidido entre 2007 y 2010 en el Barça. «Ya habíamos tenido algunas tensiones», explica el marfileño. Esta vez, Touré asegura que pretende «ser quien rompa un poco el mito Guardiola».

El jugador, que suma 319 partidos con los 'Citizens', cambiará de aires la próxima temporada. «Me robó mi despedida con el City. Me hubiera gustado marcharme con emoción de este club, como han podido hacerlo Iniesta o Buffon. Pero Pep me lo ha impedido».