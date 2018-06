FÚTBOL Yayá Touré acusa de racista a Guardiola COLPISA. Martes, 5 junio 2018, 00:24

El marfileño del Manchester City Yayá Touré cree que Pep Guardiola, su técnico esta temporada, «tiene problemas con los jugadores de color», tal y como asegura en una entrevista que aparecerá hoy en 'France Football'. «Cuando percibes que tiene a menudo problemas con los africanos, por todos los sitios que ha pasado, me hago preguntas (...) Hace como que no los tiene, ya que es demasiado inteligente para caer en la trampa (de mostrarlo). No lo confesará nunca», dijo.