Villar no podrá presentarse a la reelección Viernes, 23 febrero 2018, 01:19

Ángel María Villar no se podrá presentar a las elecciones a la Federación Española de Fútbol que se celebrarán el 9 de abril, según aseguró ayer el Gobierno, a través del secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, que recordó: «Los propios estatutos del organismo dicen que cuando un presidente cesa de su cargo no podrá ser candidato. No parece posible legalmente que Villar pueda presentarse a la reelección», añadió.