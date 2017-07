Villar dimite de la FIFA y de la UEFA, pero no de la FEF Villar, durante un acto oficial en Bilbao. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ Su sustituto interino, Larrea, que declaró ayer como testigo, apunta que no se va de la Federación Española porque «se considera inocente» COLPISA MADRID. Viernes, 28 julio 2017, 00:03

Ángel María Villar, en la cárcel desde el pasado día 20, presentó el miércoles su dimisión como vicepresidente de la UEFA y miembro del comité ejecutivo del máximo organismo europeo. En consecuencia, el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) suspendido durante un año por el Consejo Superior de Deportes (CSD) también renunció ayer a su cargo de vicepresidente sénior de la FIFA, ya que el puesto en la institución internacional estaba emparejado al que ostentaba en la UEFA.

Villar «ya no tendrá ninguna función oficial» en los organismos que rigen el fútbol europeo y mundial. «Teniendo en cuenta los procedimientos judiciales en curso en España, no tenemos más comentarios que hacer sobre este asunto», apuntó el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que ha aceptado la dimisión «con efecto inmediato» del dirigente vasco acusado de los delitos de corrupción entre particulares, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y alzamiento de bienes. Ceferin agradeció a Villar «sus muchos años de servicio al fútbol europeo (en el ejecutivo desde 1992 y en una de las vicepresidencia desde 2002)», tras recibir su carta de renuncia remitida por el exfutbolista el día después de que fuese castigado de forma cautelar y provisional por la comisión directiva del CSD.

El dirigente bilbaíno, sin embargo, no ha dimitido como presidente de la FEF y al parecer tampoco tiene intención de hacerlo. Su sustituto interino al frente de la FEF, Juan Luis Larrea, que declaró ayer como testigo en la causa de la 'operación Soule' abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, considera que Villar no presenta su renuncia en la Federación Española porque no se considera culpable del escándalo de corrupción por el que ha ingresado en la cárcel.

Elecciones

«No descarto la convocatoria de elecciones en la FEF, aunque para ello debería dimitir Villar -o ser inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), y desconozco si lo hará o no. La convocatoria de elecciones es una posibilidad», comenta Larrea, que tras su declaración ante el magistrado aseguró que «no ha habido saqueo en la Federación Española».

«La dimisión de Villar de la FEF es cosa de él. Yo no tengo ni idea de lo que tiene que hacer. Esa decisión no la voy a tomar yo. La tiene que tomar él. Yo creo que él se considera inocente y cree que no tiene que dimitir», comentó Larrea tras prestar testimonio en la Audiencia Nacional.