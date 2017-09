El Vélez se hace fuerte en casa y remonta con goles de Joselillo y Emilio Guerra El partido estuvo igualado. / J. R. P. El conjunto malagueño tuvo que sufrir para hacerse con el triunfo en un partido difícil JUAN R. PADILLA Lunes, 18 septiembre 2017, 01:22

vélez-málaga. El Vélez sigue fuerte en casa y suma 9 de los 10 puntos que ya tiene en la clasificación. Ganó sufriendo, remontando, y ante un rival que no mostró la clasificación (tiene dos puntos). El partido no tuvo el guion previsto, y es que el Maracena sorprendió a todos, queriendo el dominio, el control del juego, y el Vélez no supo contrarrestar esta posesión del esférico, y lo pasó mal ante el asombro de todos, ya que su rival llegaba en la cola de la clasificación. Aunque la primera llegada con peligro la firmó el conjunto veleño con un remate de cabeza de Arturo que repelió Juanpa. Sin ser un partido de muchas llegadas, el Maracena marcó por medio de Jordi, al colarse por los centrales y poner un buen remate.

2 VÉLEZ 1 MARACENA Vélez Iván Cabello, Damián, Lasly (Zule, min. 67) Nacho (García Márquez, min. 53), Diego, Arturo, Joselillo, Juan Carlos (Cazorla, min. 53), Dani González y Popo. Maracena Juanpa, Igna (Roque, min. 80), Sergio, Vilesaca, Rubén, Martínez, Jordi, Gallo (Corral, min. 58), Antonio Molina, Luis Enrique e Isra (Jorge, min. 76). Goles 0-1, min. 35: Jordi. 1-1, min. 43: Joselillo. 2-1, min. 78: Emilio Guerra. Árbitro Hidalgo Márquez de Sevilla. Amonestó a los locales Joselillo, Popo y, en dos ocasiones, a Arturo, expulsado en el 88, y a los visitantes Martínez y Antonio Molina, en dos ocasiones, expulsado en el minuto 63.

Tocaba remontar, y el gol de Joselillo, al aprovechar un pase de Juan Carlos al filo del descanso, ofreció confianza a los locales y miedo a los visitantes. El Maracena dio un paso atrás, y el Vélez, sin asfixiar, pero con más dominio remontó gracias al tanto de Emilio Guerra en un pase de Joselillo, el mejor del choque. Los granadinos, con uno menos, no se arrugaron e hicieron temer la victoria blanca, incluso con un balón al poste en el minuto 88. El Vélez, a la contra, y con varias salidas del portero rival a rematar jugadas a balón parado, pudo hacer el tercero.