FC Barcelona Valverde: «¿La sanción a Cristiano? De Derecho y sentido común ando flojo» El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde. / EFE "Si no pasa nada en un clásico alguien se inventará algo, que siempre viene bien", reconoce el técnico azulgrana, que huye de alimentar la polémica sobre las quejas del Madrid COLPISA Barcelona Martes, 15 agosto 2017, 19:13

Ernesto Valverde no quiso este martes alimentar la polémica por el castigo impuesto a Cristiano Ronaldo por haber empujado al árbitro de la ida de la Supercopa en el Camp Nou. "No sé si la sanción a Cristiano es justa o no. No entiendo de sanciones ni de Derecho, un tema en el que estoy bastante flojo. De sentido común ando también flojo", zanjó el técnico del Barça, a quien también se le preguntó su opinión sobre las quejas del Real Madrid y una posible conspiración contra el equipo blanco.

"Si no es por una cosa va a ser por otra. Todos los partidos de este tipo (como los clásicos) van a venir marcados por algo diferente. No es nada que no haya ocurrido anteriormente y no vaya a ocurrir en el futuro. De esto se trata esto del fútbol, de todo el envoltorio que va alrededor del partido. Y si no pasa nada alguien se inventará algo, que parece que siempre viene bien, pero está al margen de lo que va a ocurrir en el campo", comentó Valverde en alusión a los cuatro partidos a Cristiano por su actitud frente a De Burgos Bengoetxea y otro más por su expulsión por una polémica segunda amarilla.

Respecto al enfrentamiento entre el vestuario y la directiva después de que el mánager deportivo del club, Pep Segura, culpase a Piqué del 1-3 del Camp Nou por su gol en propia puerta, Ernesto Valverde reconoció: "La jugada del otro día fue una fatalidad y puede ocurrirle a cualquiera. Todo se saca de quicio si no utilizas las palabras adecuadas y tenemos que mantener la tranquilidad. Lo del otro día fue una jugada desgraciada y ojalá les ocurra a los del Madrid mañana".

A Valverde también se le preguntó si el Barcelona asumía o discutía que el Real Madrid es ahora hegemónico y superior al conjunto azulgrana, pero negó que su equipo sea inferior al campeón de Europa: «Transmitir que el contrario es superior a ti nadie lo asume. Que pueda ser superior en un momento determinado, o ser más certero, como el otro día (en la ida de la Supercopa de España) es sencillo, pero asumir que el Madrid o cualquier otro equipo es superior al Barcelona, no».

Con respecto a la vuelta en el Bernabéu, el técnico extremeño insistió en que, pese al 1-3 de la ida, el Barça mantiene «la idea de ganar el partido y ganar el título». «Sabemos que es difícil, pero lo intentaremos. Tenemos que generar situaciones de gol. Nuestra desventaja es importante y tenemos obligación de ir hacia adelante y controlar sus contras, pero en esa jugada son de los mejores», reconoció.

En alusión al fichaje de Paulinho, Valverde elogió al centrocampista brasileño que ha costado 40 millones de euros. «Es un jugador importante en la selección brasileña, que técnicamente es importante, y que desde el punto de vista físico nos puede ayudar. No existe un perfil como él en el equipo y nos puede dar versatilidad a lo hora de utilizarlo», apuntó el entrenador culé.